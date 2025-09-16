スノーピークは、今年秋冬のアパレルから、新たなダウンアイテムシリーズとなる「Seamless Quilted Down」シリーズを全国のスノーピークの直営店舗およびオンラインストアで9月19日に発売する。

「Seamless Quilted Down」シリーズは、今年秋冬のアパレルから新たに登場するダウンアイテム。2枚の高密度生地を縫い目が表に出ないように織組織からシームレスに繋ぎ、非フッ素（C0）撥水加工とストレッチ加工を施したオリジナル素材を採用。2枚の生地を波がうねるように繋ぐことで縫い目が表に出ないながらも、ミリタリーキルト風のデザインに仕上げている。

また、織組織から繋ぐことによって、軽量であることに加えて縫い目が表に出ないため、封入したダウンの抜けを低減。ストレッチ加工によってダウンにありがちな動きづらさ、窮屈さなどを感じさせないほか、非フッ素（C0）撥水加工によって多少の雨でも安心して使用できる撥水性能もプラスした。さらにダウンにおいても撥水加工を施したものを使用しているため、ダウン特有の濡れると保温力が落ちるという問題も改善。ストレスフリーな着心地を実現した。家庭での洗濯にも対応している。

アイテムは、ユニセックスで着用できるジャケット、半袖プルオーバー、パンツのほか、女性用スカートをラインアップ。カラーは、ブラックとオリーブの2色を展開する。

これから迎える秋冬において、キャンプシーンはもちろん、日常生活でも使いやすいデザインと機能性で、ちょっとした外出、ピクニックなどのレジャー、通勤、通学などにもおすすめのアイテムとなっている。



「Seamless Quilted Down Jacket」

「Seamless Quilted Down Jacket」は、シンプルなスタンドカラージャケット。胸ポケットと左右脇ポケットを配置しているため、シンプルながらも利便性を備えたアイテムとなっている。裾はアジャスター仕様でシルエット調整ができるほか、風の侵入も防ぐ。生地は横にストレッチするため、肩回りの動きにストレスがなく、ダウン特有の動きづらさや窮屈さを感じることなく着用できる。様々なスタイルに合わせやすく、秋冬のコーディネートのアクセントになるアイテムとなっている。



「Seamless Quilted Down Pullover」

「Seamless Quilted Down Pullover」は、秋はアウター、冬はインナーとして活用できるワイドシルエットの半袖ダウンプルオーバー。半袖であるため、保温をキープしながら動きやすさも兼ね備えている。生地は横にストレッチするため、肩回りの動きにストレスがなく、ダウン特有の動きづらさや窮屈さを感じることなく着用できる。裾はアジャスター仕様でシルエット調整ができるほか、風の侵入も防止。左右に脇ポケットを配置しているため、小物の収納なども可能。様々なスタイルに合わせやすく、秋冬のコーディネートのアクセントになるアイテムとなっている。



「Seamless Quilted Down Pants」

「Seamless Quilted Down Pants」は、腰回りに余裕を持たせながら、裾にかけてテーパードする、すっきりしたシルエットで動きやすさも兼ね備えたダウンパンツ。生地は横にストレッチするため、お尻まわりの動きにストレスがなく、ダウン特有の動きづらさや窮屈さを低減。左右に脇ポケット、後右にはファスナーポケットを配置することで収納性も備えている。ウェストはオリジナルロゴを刻印したバックルで調整できる。



「Seamless Quilted Down Wrap Skirt」

「Seamless Quilted Down Wrap Skirt」は、軽量な巻きスカート。気温が下がった時にはパンツの上から着用するオーバースカートとしても活用できる。ウェストはバックルで調整可能。また、内側をファスナーで固定できる仕様で、単体での着用時もスカートのずれや捲れを防止する。右脇にはパッチポケットを配置しているため、小物の収納も可能。パンツと合わせたり、様々なスタイリングを楽しめるアイテムとなっている。

［小売価格］

Seamless Quilted Down Jacket：3万5200円

Seamless Quilted Down Pullover：2万8600円

Seamless Quilted Down Pants：2万8600円

Seamless Quilted Down Wrap Skirt：2万5300円

（すべて税込）

［発売日］9月19日（金）

スノーピーク＝https://www.snowpeak.co.jp