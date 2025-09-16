AIの普及は史上最速、地域格差と自動化志向が鮮明に
AIの普及スピードは、電気やインターネットをも凌駕する--。Anthropicが9月16日に発表した最新の「Anthropic Economic Index」は、生成AIの導入が世界経済や労働市場に与える影響を多角的に分析したものだ。同レポートでは、AIの利用動向、地域別の採用格差、企業のAPI利用パターンなどを詳細に示し、今後の社会構造の変化を示唆している。
過去の技術と比較しても最速の普及スピード
レポートによると、米国における業務利用率は2023年の20%から2025年に40%に倍増し、これは電気やパソコン、インターネットといった過去の技術革新と比較しても、最速の普及スピードとのこと。背景には、既存インフラ上での容易な導入、自然言語による直感的な操作性、そしてモデル性能の急速な向上があるようだ。
過去8カ月間のClaude.ai利用データでは、教育関連タスクの比率が9.3%から12.4%、科学関連が6.3%から7.2%に増加。特に教育現場での教材作成や科学分野でのデータ解析支援が目立つ。
