NMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¡È¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É100Ëü¥¤¥ó¥×Ï¢È¯¡¡°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¡Ê28¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿10·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢X¤Ç¤Ï100Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÈ¿¶Á¡ª°µ´¬BODY¡õÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤
¡¡NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÏÂÅÄ¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸¦µæÀ¸»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÏÂÅÄ¤é¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î²¼Ãå»Ñ¡¢Ë¢É÷Ï¤¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÆâÍÆ¤â¤®¤Ã¤·¤ê¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×ÊÔ½¸Éô¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬14Æü¤Ë¡Ö¡È´°àú¥Ü¥Ç¥£¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¤µ¤ó¡¡ÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÊÌ³ÑÅÙ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÏÂÅÄ¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È152Ëü¥¤¥ó¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤¬¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï182Ëü¥¤¥ó¥×¤È¤µ¤é¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÈ¿¶Á¡ª°µ´¬BODY¡õÈþËÆ¤òÈäÏª¤·¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤
¡¡NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÏÂÅÄ¡£¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¥»¥ó¥¹¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸¦µæÀ¸»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×ÊÔ½¸Éô¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬14Æü¤Ë¡Ö¡È´°àú¥Ü¥Ç¥£¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÏÂÅÄ³¤Í¤¤µ¤ó¡¡ÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¤Î´°àú¥Ü¥Ç¥£¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÊÌ³ÑÅÙ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÏÂÅÄ¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤È152Ëü¥¤¥ó¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë15Æü¤Ë¤ÏÏÂÅÄ¤¬¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï182Ëü¥¤¥ó¥×¤È¤µ¤é¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£