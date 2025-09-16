¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦ÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡¢Âè1»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡¡Íè²Æ¤Ë¹â¹»Â´¶ÈÇ§Äê»î¸³¤ËÄ©Àï¤Ø¡ÖÃæÂ´¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ÎÊÌÉÜ¤È¤â¤Ò¤³¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌÉÜ¤ÏÁêÊý¤Î¼Ä·ª¤¿¤«¤·¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Àè·î¡¢ Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÊÌÉÜ¤Ë¤è¤ë¤ÈÀè·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀÊÌ¤â¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌÉÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤òµ¡¤ËÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä¤Ï·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ ¤³¤ÎÅÙ»ä¤ÏÃæÂ´¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ ÍèÇ¯²Æ¤Ë¹â¹»Â´¶ÈÇ§Äê»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢ÁêÊý¤È¤È¤â¤Ë¹ç³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÌÉÜ¤Ï¡¢1990Ç¯7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£¼Ä·ª¤¿¤«¤·¤È¤È¤â¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥¤¥È¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò·ëÀ®¡£24Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬ËÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
