ºÇ°Â335Ëü±ß¡ª ¥Û¥ó¥À¿·¡Ö¡È3Îó¡¦7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ºÇ¾åµé¤è¤ê¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¥ª¥È¥¯¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥¸!? ºÇ¤â¡ÈÎ÷²Á¡É¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥È¥è¥¿¤äÆü»º¤Ê¤É¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï
¡¡¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥Î¥¢¡¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¡¢Æü»º¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡¢¹ñ»º¼Ö¤ÇºÇ¤â¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖAIR¡Ê¥¨¥¢¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤¬334Ëü8400±ß¡ÊFF¡¦¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¿¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¤ä¤ä¹â¤á¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¤¥Á¥Ð¥ó°Â¤¤¡Ö¡È3Îó¡¦7¿Í¾è¤ê¡É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡ÖÁÀ¤¤ÌÜ¡×¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Î¥¢¤ÎºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡¦FF¡Ë¤Ï283Ëü300±ß¡¢¥»¥ì¥Ê¤ÎºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¡¦FF¡Ë¤Ï271Ëü9200±ß¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó AIR¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â50Ëü±ß°Ê¾å¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î²Á³Êº¹¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤â°Â¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡×¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎÀïÎ¬¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥¹ç¼Ö¤Î¥Ù¡¼¥¹¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Î¾Â¦¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÂåÉ½¤Ë¡¢Î¾Â¦¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¤Î2ÎóÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¡£¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥ª¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼ VTEC ¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£Äã²óÅ¾°è¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥È¥ë¥¯¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Ï·Ú²÷¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤ÄºÇÂç¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¥¹ç¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¢¤ä¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òº¸±¦¤ÎÊÉºÝ¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ù¼¼¤ÎÉý¤ä¸åÊý»ë³¦¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ò¾²²¼¤Ë´°Á´¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¹Âç¤Ê²Ù¼¼¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¼«Å¾¼Ö¤ä¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê²ÙÊª¤òºÜ¤»¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢AIR¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³°´Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£²¡¤·½Ð¤·´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆâÁõ¤â¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ê¸«À²¤é¤·¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢Î÷²ÁÈÇ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤Ï¡¢Ùû¿å¡¦ÙûÌý²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖFABTECT¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¹â¿å½à¤Ç¤¹¡£
°ìÉô²þÎÉ¤Ç¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤Ë
¡¡¤Ê¤ª2025Ç¯5·î15Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿°ìÉô²þÎÉ¤Ç¡¢AIR¤Ë¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖAIR EX¡×¤¬¿·ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡AIR¤Ë¤ÏÈ÷¤ï¤é¤Ê¤¤2ÎóÌÜ¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ä±¿Å¾ÀÊ¡õ½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢ËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤Î²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬ÂçÉý¤Ë³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢²Á³Ê¤Ï354Ëü3100±ß¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡¦FF¡Ë¤«¤é¤È¡¢¤ª¤è¤½20Ëü±ß¤Î²Á³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²þÎÉ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊAIR¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AIR¤Ë2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe¡§HEV¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¤ß¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤¬3¿Í³Ý¤±¤Î¡Ö8¿Í¾è¤ê¡×»ÅÍÍ¤ä4WD¼Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ÅÍÍ¤¬Íß¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤ËAIR EX¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó AIR¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤³¤½¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬ºÇ½é¤«¤éÉ¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤ÎºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡Öe¡§HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION¡×¡Ê440Ëü6600±ß¡Ë¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë100Ëü±ß°Ê¾å°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¶¥¹ç¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¹Âç¤Ê²Ù¼¼¶õ´Ö¤Ë¤è¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ëÁõÈ÷¤ÎÍøÊØÀ¡×¤È¡Ö²Ù¼¼¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤»¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥óAIR¤ÏËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤ÁªÂò¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£