■全国の17日（水）の天気

低気圧が北海道付近を通過し、前線が北日本を南下するでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、前線付近は雨雲が発達しやすくなりそうです。北海道では午前を中心に雨が降り、激しく降る所があるでしょう。

東北や北陸も、朝には雨が降りだし、激しく降って大雨となる所がありそうです。土砂災害などに注意するとともに、落雷や激しい突風にもご注意ください。

関東から九州は、晴れ間が出ますが、雷雲が発生しやすく、局地的な激しい雷雨に注意が必要です。

最低気温は、西・東日本で25℃前後の所が多く、広く熱帯夜となるでしょう。最高気温は、東北南部から西の地域で33℃くらいの所が多く、前橋や甲府、熊谷は36℃、名古屋や岐阜では35℃と、猛暑日になりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 21℃（＋3 真夏並み）

仙台 23℃（＋2 真夏並み）

新潟 24℃（±0 真夏並み）

東京都心 26℃（±0 熱帯夜）

名古屋 26℃（＋1 熱帯夜）

大阪 27℃（＋1 熱帯夜）

広島 26℃（＋1 熱帯夜）

高知 25℃（-1 熱帯夜）

福岡 26℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（-1 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 25℃（-4 9月上旬）

仙台 33℃（＋2 真夏並み）

新潟 30℃（-1 8月下旬）

東京都心 34℃（＋1 真夏並み）

名古屋 35℃（-1 猛暑日）

大阪 34℃（-1 8月中旬）

広島 33℃（-1 8月中旬）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 33℃（-1 真夏並み）

鹿児島 32℃（-1 8月下旬）

那覇 34℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報

18日は、秋雨前線が西日本の日本海側から関東付近まで南下する見込みです。北海道は秋晴れになりますが、東北南部から九州は、雨の降る所が多いでしょう。日本海側を中心に大雨となるおそれがあり、関東でも、平野部を含めて激しい雨が降る所がありそうです。

19日も、九州から東北南部は曇りや雨で、20日は雨の所が多くなるでしょう。21日から22日は、西日本で晴れ間が出ますが、東日本や北日本は雲が広がりやすく、北日本では雨の降る所がありそうです。

気温は18日に東海付近で35℃近くまで上がる所がありますが、前線の南下に伴い、週の後半は暑さが収まるでしょう。東京は、19日、20日と26℃の予想で、この時期本来の気温になりそうです。