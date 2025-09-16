元自民党衆院議員金子恵美氏（47）が16日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。自民党総裁選で出馬会見した小林鷹之・元経済安保担当相について、夫の元自民党衆院議員宮崎謙介氏が勝っていることについて言及した。

MC石井亮次が「小林さんが今日、会見を行いました。それではプロフィール」と16日、正式に総裁選への出馬表明をした小林氏を紹介するプリップをかざした。

石井は「相性は小林鷹之なので『コバタカ』あるいは鷹はホークなので『コバホーク』という…186センチ、趣味はマラソン、ベストタイムは3時間50分」などと読み上げて「東大ではボート部に入部、4年生でキャプテン、部活動に没頭するあまりに1年留年。欠点がないことが欠点とされるが、おしゃれが苦手…おしゃれではない、どういうことでしょう？」と金子氏に目配せした。

金子氏は「そこがちょっとね。ボート部、宮崎謙介もボート部一緒だったんですよ」と話すと、石井は「早稲田大学ボート部だった」と宮崎氏についてプチ情報を入れた。

金子氏は「おしゃれじゃないところだけが、唯一、宮崎が勝てたところかな」と話して「おしゃれだけは宮崎、好きだった」と夫の”おしゃれ自慢”をした。 石井は「小林さんはおしゃれじゃないんだ？」と聞くと金子氏は「そういうことはないですけど、いつもオレンジのをして…」と小林のネクタイの色にふれると、鈴木紗理奈が「好感度ですよね、チャラくないというか。宮崎さんがおしゃればっかり気にして、モテることばかり気にしてるから」とツッコミをいれ、笑いを誘った。

金子氏は総裁選をめぐり名前が出ている5人の写真のボードを示して「だから、あそこのところに宮崎は入ってないんですよ」と夫への自虐ネタをユーモアを交え繰り出していた。

金子氏、小林氏、宮崎氏は2012年衆議院選挙で初当選した同期生。