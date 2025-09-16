たくさんの人の心を熱くする、キーパーソン、エンタメ大集合！【THIS WEEK’S ISSUE】〜雑誌『anan』最新号

今号の特集は「熱狂のカタチ 2025」。みんなの気持ちを揺り動かし、いま大きな熱狂、感動を呼んでいる人、作品、モノにフォーカスした一冊です。

葛飾北斎の娘の人生を描いた映画『おーい、応為』に出演する長澤まさみさんと永瀬正敏さん、歌舞伎界の新鋭・市川團子さん、T-POPのニューウェーブとして注目を集めるJASP.ERのみなさん、話題の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』に出演する長浜広奈さんと瀬川陽菜乃さん、「KAWAII」を生み出し続けるKAWAII LAB.のクリエイターなど、盛り上がりを見せている各界の豪華な面々へのインタビューから、バズを生み出している秘密に迫ります。さらに、唯一無二のエンターテイナーである、ふぉ〜ゆ〜の4人の魅力に迫る特集記事や、日本デビューを果たしたTWSのバックカバー＆後ろ読みスペシャル企画、岡田准一さんの連載「オカダのミカタ」の第2回も掲載！

表紙を飾るのは、表現者として第一線で挑戦をし続けているNEWSのみなさん。グラビアとインタビューで、彼らの美学を伝えます。

スペシャルエディションの表紙は、バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のVTuberバンド「2時だとか」。エレガントな黒スーツ姿は必見です！（SN）