町田・黒田剛監督

◆アジア・チャンピオンズリーグエリート　▽第１節　町田―ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

　ついにアジアでの戦いが始まる。町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウルとホームで対戦する。

　先発が発表され、町田はＤＦ昌子源、ＦＷ相馬勇紀らが先発に名を連ねた。ＦＷオセフン、ＦＷナサンホの韓国コンビも先発で出場。ベンチメンバーには１１日にウェスタンＵから加入したＤＦ今井智基らが入った。

　ＦＣソウルは今季リーグ戦で１２チーム中７位と苦戦しているが、今回でＡＣＬは通算９回目の出場。２０１３年には準優勝も経験しており、アジアでの実績は町田を大きく上回る。元イングランド代表ＭＦジェシー・リンガードらを擁する強敵相手に、アジア初白星を狙う。

◆町田―ＦＣソウル戦のメンバー

【先発】

▽ＧＫ　谷晃生

▽ＤＦ　ドレシェビッチ、岡村大八、昌子源

▽ＭＦ　望月ヘンリー海輝、前寛之、中山雄太、林幸多郎

▽ＦＷ　ナサンホ、相馬勇紀、オセフン

【ベンチ】

▽ＧＫ　守田達弥、新井栄聡

▽ＤＦ　今井智基

▽ＭＦ　仙頭啓矢、増山朝陽、下田北斗、白崎凌兵、ネタラビ、チャジェフン、沼田駿也

▽ＦＷ　藤尾翔太、ミッチェル・デューク