◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 町田―ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

ついにアジアでの戦いが始まる。町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウルとホームで対戦する。

先発が発表され、町田はＤＦ昌子源、ＦＷ相馬勇紀らが先発に名を連ねた。ＦＷオセフン、ＦＷナサンホの韓国コンビも先発で出場。ベンチメンバーには１１日にウェスタンＵから加入したＤＦ今井智基らが入った。

ＦＣソウルは今季リーグ戦で１２チーム中７位と苦戦しているが、今回でＡＣＬは通算９回目の出場。２０１３年には準優勝も経験しており、アジアでの実績は町田を大きく上回る。元イングランド代表ＭＦジェシー・リンガードらを擁する強敵相手に、アジア初白星を狙う。

◆町田―ＦＣソウル戦のメンバー

【先発】

▽ＧＫ 谷晃生

▽ＤＦ ドレシェビッチ、岡村大八、昌子源

▽ＭＦ 望月ヘンリー海輝、前寛之、中山雄太、林幸多郎

▽ＦＷ ナサンホ、相馬勇紀、オセフン

【ベンチ】

▽ＧＫ 守田達弥、新井栄聡

▽ＤＦ 今井智基

▽ＭＦ 仙頭啓矢、増山朝陽、下田北斗、白崎凌兵、ネタラビ、チャジェフン、沼田駿也

▽ＦＷ 藤尾翔太、ミッチェル・デューク