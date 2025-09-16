ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 世界陸上男子棒高跳び、デュプランティスが記録更新 世界陸上男子棒高跳び、デュプランティスが記録更新 世界陸上男子棒高跳び、デュプランティスが記録更新 2025年9月16日 18時12分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） 【新華社東京9月16日】陸上の世界選手権東京大会は15日、男子棒高跳び決勝が行われ、スウェーデンのアルマント・デュプランティスが自身の持つ世界記録を更新し、6メートル30で優勝した。 １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、試合後、自らの世界新記録が示されたスコアボードと写真に納まるデュプランティス。（東京＝新華社記者／宋彦樺） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス（上）。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／鞠煥宗） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス（左）。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／江漢） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉） １５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成） リンクをコピーする みんなの感想は？