　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）

　【新華社東京9月16日】陸上の世界選手権東京大会は15日、男子棒高跳び決勝が行われ、スウェーデンのアルマント・デュプランティスが自身の持つ世界記録を更新し、6メートル30で優勝した。

　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、試合後、自らの世界新記録が示されたスコアボードと写真に納まるデュプランティス。（東京＝新華社記者／宋彦樺）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス（上）。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／鞠煥宗）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス（左）。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／江漢）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、世界記録を更新し、喜びを表すデュプランティス。（東京＝新華社記者／王麗莉）
　１５日、試合に臨むデュプランティス。（東京＝新華社記者／賈浩成）