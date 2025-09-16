Mizuno×Ameri初コラボ♡美しく温かいインナーコレクション登場
スポーツテクノロジーとファッションの感性が融合♡B STONEが展開する「Ameri」とスポーツブランド「Mizuno」が初のコラボレーションを発表しました。10月10日（金）より全国の直営店や公式オンラインにて発売。独自素材「ブレスサーモ」を採用し、美しさと温かさを両立させた全7型のインナーが揃います。
Mizuno×Ameriインナーコレクションの魅力
今回登場するのは、Mizuno独自の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を採用した全7型のインナーシリーズ。水分を吸収して発熱するため、汗をかいてもムレにくくドライで快適な着心地を実現します。
肌に触れるたびやさしく温めてくれる機能性と、Ameriらしい美しいシルエットを兼ね備えた、まさに“魅せるインナー”です。
全7型インナーラインナップ
V NECK LONG SLEEVE TOPS
価格：6,000円
襟ぐり広めでアウターに響かず、長め丈でヒップまで温かくカバー。
サイズ：フリー
V NECK SLEEVELESS TOPS
価格：5,000円
肩幅を狭めたノースリーブ。シアー袖のトップスとも好相性。
サイズ：フリー
SHEER DOCKING LONG SLEEVE TOPS
価格：7,500円
大胆な背中開き×シアーディテール。カップ付きで安心。
サイズ：フリー
SHEER DOCKING CAMISOLE TOPS
価格：6,500円
深Vとシアーレイヤードが映えるキャミソール。裾はメロー仕上げ。
サイズ：フリー
CROPPED CAMISOLE TOPS
価格：5,000円
ショート丈でレイヤードに便利。背中も深めに開いたデザイン。
サイズ：フリー
HIGH WAIST HALF LEGGINGS
価格：4,500円
お腹まですっぽり包むハイウエスト設計。冷え対策におすすめ。
サイズ：S～L
SHEER DOCKING FULL LENGTH LEGGINGS
価格：7,000円
ウエストや裾のシアー切り替えがポイント。足首のアレンジも自在。
サイズ：S～L
販売店舗と発売日
発売日は10月10日（金）。AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿ルミネ2店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）、公式オンラインストア、Mizuno公式オンライン、一部のミズノ直営店で販売されます。
機能性とデザインを兼ね備えたこのコラボは、寒い季節の必需品となりそうです♪
Mizuno×Ameriで冬のおしゃれも快適に♡
今回のコラボレーションは、温かさ・美しさ・心地よさをすべて叶える特別なインナーコレクション。
スポーツブランドならではの機能性と、Ameriの洗練されたデザインが融合した一着は、冬のファッションをもっと自由に、もっと楽しくしてくれるはず。
寒い季節のスタイルに自信をくれるMizuno×Ameriのインナーで、内側から美しく輝いてみませんか？