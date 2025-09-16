Mizuno×Ameri初コラボ♡美しく温かいインナーコレクション登場

スポーツテクノロジーとファッションの感性が融合♡B STONEが展開する「Ameri」とスポーツブランド「Mizuno」が初のコラボレーションを発表しました。10月10日（金）より全国の直営店や公式オンラインにて発売。独自素材「ブレスサーモ」を採用し、美しさと温かさを両立させた全7型のインナーが揃います。

Mizuno×Ameriインナーコレクションの魅力

今回登場するのは、Mizuno独自の吸湿発熱素材「ブレスサーモ」を採用した全7型のインナーシリーズ。水分を吸収して発熱するため、汗をかいてもムレにくくドライで快適な着心地を実現します。

肌に触れるたびやさしく温めてくれる機能性と、Ameriらしい美しいシルエットを兼ね備えた、まさに“魅せるインナー”です。

全7型インナーラインナップ

V NECK LONG SLEEVE TOPS

価格：6,000円

襟ぐり広めでアウターに響かず、長め丈でヒップまで温かくカバー。

サイズ：フリー

V NECK SLEEVELESS TOPS

価格：5,000円

肩幅を狭めたノースリーブ。シアー袖のトップスとも好相性。

サイズ：フリー

SHEER DOCKING LONG SLEEVE TOPS

価格：7,500円

大胆な背中開き×シアーディテール。カップ付きで安心。

サイズ：フリー

SHEER DOCKING CAMISOLE TOPS

価格：6,500円

深Vとシアーレイヤードが映えるキャミソール。裾はメロー仕上げ。

サイズ：フリー

CROPPED CAMISOLE TOPS

価格：5,000円

ショート丈でレイヤードに便利。背中も深めに開いたデザイン。

サイズ：フリー

HIGH WAIST HALF LEGGINGS

価格：4,500円

お腹まですっぽり包むハイウエスト設計。冷え対策におすすめ。

サイズ：S～L

SHEER DOCKING FULL LENGTH LEGGINGS

価格：7,000円

ウエストや裾のシアー切り替えがポイント。足首のアレンジも自在。

サイズ：S～L

販売店舗と発売日

発売日は10月10日（金）。AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿ルミネ2店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）、公式オンラインストア、Mizuno公式オンライン、一部のミズノ直営店で販売されます。

機能性とデザインを兼ね備えたこのコラボは、寒い季節の必需品となりそうです♪

Mizuno×Ameriで冬のおしゃれも快適に♡

今回のコラボレーションは、温かさ・美しさ・心地よさをすべて叶える特別なインナーコレクション。

スポーツブランドならではの機能性と、Ameriの洗練されたデザインが融合した一着は、冬のファッションをもっと自由に、もっと楽しくしてくれるはず。

寒い季節のスタイルに自信をくれるMizuno×Ameriのインナーで、内側から美しく輝いてみませんか？