名古屋市東区にある名古屋市医師会急病センター。土日や祝日も診察を行っています。

【写真を見る】「え？どこでもらったんだろう…」3連休最終日は急病センターで新型コロナ陽性相次ぐ リンゴ病も“警報”指標超え インフルエンザ流行も「例年より早い」

（医師）「息吸うと痛い？」

（患者）「大きく吸うと痛い」

（医師）「これ痛みます？」

（患者）「痛い」

9月15日(月)は3連休最終日。体調不良を訴える人が駆け込んでいました。

【患者（7か月）】

（医師）

「新型コロナ陽性ですね。どこでもらったんだろうね」

（母）

「え？どこでもらったんだろう…いつもすぐ寝るのに寝なくて、朝おかしいと思って測ったら高熱（38度8分）で、やばいと思って来た」

新型コロナにインフルエンザ・リンゴ病まで…

7か月の男の子は高熱と鼻水の症状があり、新型コロナ【陽性】と診断されました。こちらでは、きのうだけで19人が新型コロナ陽性と診断されました。



愛知県内の1医療機関あたりの新型コロナ感染者数は、2週連続で減少していますが、依然として全国平均を上回っていて、引き続き警戒が必要です。

【患者（幼稚園児）】

（医師）「今、幼稚園ですか？」

（母親）「幼稚園です」

（医師）「（幼稚園で）何かはやっている？」

（母親）「リンゴ病がはやっている」

（医師）「リンゴ病だとほっぺに赤い斑点が出たり、手足に発疹が出るんだけど、今は出てないね」



駆け込んできたのは幼稚園に通う男の子。検査の結果、伝染性紅斑（でんせんせいこうはん）、通称リンゴ病と診断されました。



愛知県内のリンゴ病患者は1医療機関あたり3.22と、国が定める警報の指標を上回っています。

さらに…



（医師）「インフルエンザA型ですね。学校は出席停止になります」



小学3年の女の子は、前日に39度の高熱が出たということです。



（医師）「家族で高熱が出ている人は？」

（父親）「いない」

（医師）「小学校は？」

（娘）「休んでる人はいた」

インフルエンザ「例年より早い」

今月1日から7日までの1週間に、愛知県内で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり0.31人。1を超えると流行期に入ったとされますが、愛知県全体では先月半ば以降、患者数は増加傾向にあります。



（名古屋市医師会急病センター・加藤政隆センター長）

「きょう見ていると感染症が結構いるなと。新型コロナ・インフルエンザA型が多くなってきている。（インフルエンザの患者数は）いつもだと年末年始がピークだが、患者さんが出始めた今の傾向を見ると、例年より早いのかなという感じ」

今月に入っても猛暑日が続き、記録的な暑さとなっていますが、加藤センター長は…



（加藤センター長）

「暑さで体力的に疲弊していると免疫力も落ちる。十分な水分を取って涼しい部屋にいること、人混み特に公共交通機関を使うときは、なるべくマスクを着用した方がいい」