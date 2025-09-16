アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里さん（24）が16日、自身のブログを更新し、グループを卒業することを発表しました。

久保さんはブログで「乃木坂46と出逢ったのは、13年も前のこと。今わたしは24歳だから、もう人生の半分以上、乃木坂46のことを考えているんだね。一旦、そんな時間ともお別れなのかしら。乃木坂46を卒業することになりました」と報告。

続けて、「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました」と振り返りました。

また、卒業の理由について「自分がやりたいこと、経験したいこと、今まではそれが、『乃木坂46』という存在があった上でしか考えられなかったけれど、そういうものを自ら考えられるようになりたい。グループに甘えず、自らの強い意思で、選択して生きていけるようにも少しずつ、なっていかないといけないと思いました。自立せねばと、思いました」と明かしました。

久保さんは、11月26日・27日に横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもってグループを卒業するということです。