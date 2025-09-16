◇MLB フィリーズ 6-5 ドジャース(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

フィリーズはドジャースに延長戦で勝利し、ナ・リーグ東地区優勝を決めました。今季メジャーの全地区を通じて優勝1番乗りとなっています。

ナ・リーグ東地区はこの日90勝目をマークした首位フィリーズが2年連続の地区優勝。2位メッツが9月に8連敗を喫したこともあり、12.5ゲーム差をつけて優勝を決めました。小笠原慎之介投手の所属するナショナルズは勝率.413で最下位に沈んでいます。

中地区は首位のブリュワーズがメジャー全体1位の91勝をあげており、勝率も唯一の6割台と圧倒的な強さを見せています。しかし、鈴木誠也選手と今永昇太投手が所属する2位カブスも86勝をあげ、5ゲーム差で食らいついています。

西地区は首位ドジャースと2位パドレスによる激しい優勝争いが展開されています。ドジャースの地区優勝マジックは「10」となっていますが、パドレスとのゲーム差はわずか「2」。両チームともに残り12試合、優勝の行方に注目が集まります。