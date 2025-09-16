県内で発生した交通事故の場所や時間などをインターネット上で見ることができる県警察本部のマップがリニューアルし、16日運用が始まりました。



県警の担当者は「通学路などの安全確認にも役立ててもらいたい」と話しています。



新たに「ココジコ」と名付けられリニューアルしたのは、県警察本部のホームページで公開されている交通事故発生状況マップです。





秋の全国交通安全運動が今月21日に始まるのを前に、16日運用が始まりました。過去5年間に県内で発生した交通事故の場所や時間、それに当時の天気などを地図で確認することができます。新たに、指定した範囲を検索できる機能が追加されました。交通企画課 佐々木圭さん「地図上で経路を引いていただくと、この沿線上で発生している交通事故の件数が4件ということ、で事故の表示をすることができる。このまま寄っていきますと、どこで事故が起きているのか調べることができますので、沿線上のどういうところに危険があるか調べることができる」山粼愛子記者「こちらのココジコはスマートフォンでも確認することができます。パソコンを持ってない方でも気軽に検索することができます」リニューアルによってスマートフォンでの操作性も向上し、より使いやすくなりました。県警察本部の担当者は「ココジコを通学路などの安全確認にも役立ててもらいたい」と話しています。