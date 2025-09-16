9月30日よりNHK総合で放送がスタートするドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』の“犬”役を柄本時生と津田健次郎が担当していることが発表された。

参考：大東駿介主演『シバのおきて』9月30日よりNHK総合で放送 共演に飯豊まりえら

本作は、片野ゆかの漫画『平成犬バカ編集部』を原作とした、犬によって心が優しく解きほぐされていく人々を描いたヒューマンドラマ。主人公は、自分のエゴの追求だけを追い求め、恨みと怒りを買うばかりのアラフォー雑誌編者・相楽俊一。気がつけば彼のそばには飼い犬の柴犬・福助しか残っていなかった。そんな中で相楽は柴犬専門の雑誌を作ることを思いつくが、はみ出し者や変わり者たちが集まった編集部の人間関係はギスギスするばかり。しかし、それを見つめる美しい瞳の犬によって企画が生まれ、人間たちの病んだ心が少しずつほぐれてゆく。

主人公・相楽を大東駿介が演じるほか、飯豊まりえ、片桐はいり、こがけん、篠原悠伸、やす、黒田大輔、水川かたまり、瀧内公美、勝村政信、松坂慶子らがキャストに名を連ねている。

個性豊かな登場人物たちとともに、編集部の“スタッフ犬”となるのが、柴犬の福助とボム。福助とボムは、ドラマ内では“しゃべる”ことに。

柄本が演じるのは、相楽家の一員・柴犬の福助。柴犬専門誌『シバONE』のスタッフ犬第1号となる。一見温厚な性格で、細かいことは気にしないのんびり屋で誰からも愛されるが、実は周りの人間のことをよく観察している。

津田が演じるのは、カメラマン・三田（こがけん）が飼っている柴犬・ボム。女性好きな飼い主に似たのか雌犬が大好きで、撮影現場でも仕事を忘れて、つい雌犬のあとを追いかけ回してしまうことも。

また、本作の音楽をYOUR SONG IS GOODが担当することが決定した。

あわせて公開されたメインビジュアルには、福助を中心に、相楽（大東駿介）と石森（飯豊まりえ）ら『シバONE』のスタッフの面々の姿が確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）