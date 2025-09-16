『PEANUTS』×「Afternoon Tea LIVING」がコラボ！ 秋らしい装いのぬいぐるみやポーチを発売へ
ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、9月17日（水）から、秋の装いのスヌーピーや仲間たちをデザインしたアイテムを、全国の「アフタヌーンティー・リビング」店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】機能性抜群！ 『PEANUTS』×「Afternoon Tea LIVING」コラボ商品一覧
■かわいい＆便利アイテムが充実
今回登場するのは、“Warmer Winter PEANUTS”をテーマに、「アフタヌーンティー」オリジナルのタータンチェックを身にまとったスヌーピーとオラフ、ウッドストックを描いた、ぬくもりを感じるデザインが特徴的なコラボレーションアイテム。
冬に向けて身支度を整えたスヌーピーたちの「ぬいぐるみ」をはじめ、オラフの顔型のデザインにほっと癒される「蓄熱式湯たんぽ」やモチモチとした手触りの「ダイカットクッション」など、タータンチェックのかわいさとアイテムの機能性を兼ね備えたラインナップがそろう。
また、「マグカップ」や「キャニスター」といったキッチンアイテムや、「裏毛刺繍プルオーバー」や「台形ポーチ」、「チュニックエプロン」も並ぶ。
そのほか「エコハンドウォーマー」、「スマートフォンケース」、「ペンケース」など、スヌーピーたちの魅力が詰まったアイテムが多数展開される。
