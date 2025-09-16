ÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡¡ÉñÂæ¤ÎÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç¾å±Ç²ñ¤ò10·î¤Ë³«ºÅ¡¡¿´²¹¤Þ¤ë´¶Æ°ºî
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¤Î¾å±Ç²ñ¤¬¡¢10·î23Æü¤È28Æü¤ËÆ±»Ô¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯1·î¤ËËÌ¶å½£»Ô¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖÇ¾³è¥·¥Í¥Þ¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë»²²ÃÆÃÅµ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤ÈÉÂ¤òÊú¤¨¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëå«¤òÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢´õË¾¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¿´¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¶Á¤¯Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¤ÏäªÈþÏÂ»Ò¡¢Ê¡»³æÆÂç¡¢¿ØÆâ¹§Â§¤é¡£
Ç¾³è¥·¥Í¥Þ¡¡in¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ¡¡³«ºÅ³µÍ×
¢£¾å±Ç±Ç²è:¡Ø¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡Ù
¢£ÆüÄø:¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¢10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£»þ´Ö:13:00¡Á15:30¡Ê³«¾ì/12:30¡Ë
¢£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë:12:30¡Á³«¾ì¡¢13:00¡Á¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¤¢¤¿¤ëÇ¾¥È¥ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡õÀ¥ÌÚ´ÆÆÄ¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢13:30¡Á¾å±Ç
¢£²ñ¾ì:¥»¥ó¥È¥é¥ë¥·¥Í¥ÞÂçÌ¶ÅÄ
¢£Äê°÷:³Æ²ó140Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
¢¨ÅöÁªÄÌÃÎ¤Ï¡¢»²²Ã¾Ú¤òÅºÉÕ¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÁ÷ÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á÷ÉÕÍ½ÄêÆü¤Ï10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢£»²²ÃÈñ:¤Ò¤È¤ê1500±ß¡ÊÀÇ¹þ/ÅöÆü¸½ÃÏ»ÙÊ§¡Ë
¢£Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ:¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥Ç¥£¥É¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡¢¾Æ¤²Û»Ò¡¢Ç¾¥È¥ìÌäÂê½¸Vol.1
¢£Äù¤áÀÚ¤ê:9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô mb08@nishinippon-np.jp