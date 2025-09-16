福岡県大牟田市を舞台にした心温まる映画「オオムタアツシの青春」の上映会が、10月23日と28日に同市のセントラルシネマ大牟田で開催される。

2025年1月に北九州市で初開催され、大きな反響を呼んだ「脳活シネマ」の第2弾で、来場者全員に参加特典がある。

「オオムタアツシの青春」は、人生につまずいた大人たちと病を抱える少女との出会いから生まれる絆を描いた感動作。偶然の出会いが人を変え、希望へとつながっていく、心にじんわりと響く物語となっている。出演は筧美和子、福山翔大、陣内孝則ら。

脳活シネマ in セントラルシネマ大牟田 開催概要

■上映映画:『オオムタアツシの青春』

■日程:(1)10月23日（木） (2)10月28日（火）

■時間:13:00〜15:30（開場/12:30）

■タイムスケジュール:12:30〜開場、13:00〜豪華賞品があたる脳トレチャレンジ＆瀬木監督ミニトークショー、13:30〜上映

■会場:セントラルシネマ大牟田

■定員:各回140名（応募多数の場合は抽選）

※当選通知は、参加証を添付したメールの送付をもって行います。

※送付予定日は10月1日（水）です。

■参加費:ひとり1500円（税込/当日現地支払）

■来場者特典:コーヒー（ファディドリップパック）、焼き菓子、脳トレ問題集Vol.1

■締め切り:9月30日（火）

■お問い合わせ:西日本新聞社メディアビジネス部＝mb08@nishinippon-np.jp