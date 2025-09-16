PGAツアーで3戦連続トップ10！ 世界アマランク1位、ジャクソン・コイブンの愛用ギアは？【WITB】
＜プロコア選手権 最終日◇14日◇シルバラードCC ノースC（米カリフォルニア州）◇7138ヤード・パー72＞
【画像】ブレンドセットで『T250』の3番アイアンを採用
米国アクシネット社が、スコッティ・シェフラーの今季6勝目で幕を閉じた「プロコア選手権」のツアーレポートを更新し、ゴルフボール使用率「79％」を報告。また、世界アマチュアゴルフランキング1位で4位タイに入った、ジャクソン・コイブン（オーバーン大学）の使用ギアを次のように明かした。 「サイプレス・ポイントで米国『ウォーカーカップ』チームの優勝に貢献してから1週間、ジャクソン・コイブンは好調を維持してPGAツアーで自己最高位に。これは4戦連続の好成績で、20歳のアマチュアである彼のオールタイトリスト製セッティングには、Pro V1ゴルフボール、GT2ドライバーとフェアウェイ、新T250、新T100、620 MBアイアン、ボーケイSM10ウェッジ、スコッティ・キャメロンのファントムパターが含まれます。今週ナパで開催された大会で67-66-68-71をマークし、4位タイで終えました」（同社ツアー広報） コイブンは直近出たPGAツアー4試合で出場のたびに順位を上げている。「ジョンディア・クラシック」11位タイに始まり、「ISCO選手権」6位タイ、「ウィンダム選手権」5位タイ、トップ選手がこぞって参加した今大会で4位タイと、世界アマチュアランキング1位の実力をいかんなく発揮した。 同社も「プロコア選手権でコイブンのボールストライキングとパッティングは冴え渡り、アプローチで+7.460（3位）、パッティングで+5.653（11位）のアドバンテージを獲得。イーグル2つとバーディ21個を奪い、通算16アンダーでした」と驚くほど好調のコイブン。使用ギアは以下のとおり、すべて同社製だ。なお、『ウォーカーカップ』とは「アマチュア版のライダーカップ」と呼ばれ、R&AとUSGAが共催する英米アマ対抗戦。同社はこの大会で20人中18人がタイトリストのボールを使用していたことを報告。また、ドライバーは世界アマランク6位までのうちの5選手を含む11人が使用し、アイアンは8人だった。 【ジャクソン・コイブンの使用ギア】1W：タイトリスト GT2（9.0°Speeder 661 TR X） 3W：タイトリスト GT2（13.5°TOUR AD DI-8X）3I：タイトリスト NEW T250（TOUR AD HY-95X）4I：タイトリスト NEW T100（プロジェクトX 6.5） 5I〜9I：タイトリスト 620 MB（プロジェクトX 6.5） P,A,S,LW：ボーケイ SM10（46.10F,50.08F 〃 / 54.08M プロジェクトX 6.0）LW： 〃 ウェッジワークス60L（プロジェクトX IO）PT：スコッティ・キャメロン PHANTOM 9RツアープロトタイプBALL：タイトリスト Pro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
