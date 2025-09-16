“ヤジ対策”の秘密兵器？ ライダーカップ欧州チームが「VRヘッドセット」導入
いよいよ来週に迫った欧米対抗戦「ライダーカップ」は、ニューヨーク近郊のロングアイランドにあるベスページ・ブラックCで開催される。ゴルフ界屈指の人気イベントには大ギャラリーが詰めかけ、当然ながら多くのファンがホームの米国チームに声援を送る。その一方で、欧州チームには激しいヤジが飛ぶことも予想されている。
【写真】マキロイがタイガーの元キャディに激怒？
過去に同コースで行われた「全米オープン」では、セルヒオ・ガルシア（スペイン）がヤジを受け、観客とトラブルになったこともあった。そうした状況を踏まえ、欧州チームのルーク・ドナルド主将が“ヤジ対策”に乗り出している。先週火曜日、ローリー・マキロイ（北アイルランド）ら欧州チームのメンバーが集まったミーティングで手渡されたのは「バーチャルリアリティ（VR）ヘッドセット」。この機器はロープの外から聞こえる騒音やヤジを調整しながら、コース内の状況を仮想体験できるという優れものだ。DPワールド（欧州）ツアー「BMW PGA選手権」終了後、マキロイは「実際に直面する環境を想定している。本番前にできるだけ感覚を鈍らせる必要があるからね。観客に好きな言葉を叫ばせられるんだ」と説明。本番での“慣れ”を意識した取り組みだという。前回に米国で行われた2021年大会はコロナ禍の影響で渡航制限があり、会場は米国のファンが大半を占めていた。今大会では欧州側の応援も増える見込みだ。BMW PGA選手権には、前週に子供が誕生したセップ・ストレイカ（オーストリア）を除いた欧州チメンバー11人が出場。その後ストレイカも合流し、チームはそろってニューヨークへと乗り込んだ。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ツアー 2025年スケジュール
スポーツには“ヤジ”も必要？ ブルックス・ケプカの持論
日本開催の米ツアーにメジャー覇者ら追加選手が新たに発表 日本勢は16人以上が出場予定
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
あなたの飛ばない原因はシャフトだった？ 最新32本を徹底分類！
【写真】マキロイがタイガーの元キャディに激怒？
過去に同コースで行われた「全米オープン」では、セルヒオ・ガルシア（スペイン）がヤジを受け、観客とトラブルになったこともあった。そうした状況を踏まえ、欧州チームのルーク・ドナルド主将が“ヤジ対策”に乗り出している。先週火曜日、ローリー・マキロイ（北アイルランド）ら欧州チームのメンバーが集まったミーティングで手渡されたのは「バーチャルリアリティ（VR）ヘッドセット」。この機器はロープの外から聞こえる騒音やヤジを調整しながら、コース内の状況を仮想体験できるという優れものだ。DPワールド（欧州）ツアー「BMW PGA選手権」終了後、マキロイは「実際に直面する環境を想定している。本番前にできるだけ感覚を鈍らせる必要があるからね。観客に好きな言葉を叫ばせられるんだ」と説明。本番での“慣れ”を意識した取り組みだという。前回に米国で行われた2021年大会はコロナ禍の影響で渡航制限があり、会場は米国のファンが大半を占めていた。今大会では欧州側の応援も増える見込みだ。BMW PGA選手権には、前週に子供が誕生したセップ・ストレイカ（オーストリア）を除いた欧州チメンバー11人が出場。その後ストレイカも合流し、チームはそろってニューヨークへと乗り込んだ。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米男子ツアー 2025年スケジュール
スポーツには“ヤジ”も必要？ ブルックス・ケプカの持論
日本開催の米ツアーにメジャー覇者ら追加選手が新たに発表 日本勢は16人以上が出場予定
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
あなたの飛ばない原因はシャフトだった？ 最新32本を徹底分類！