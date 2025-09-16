人気レースクイーンの新谷桐子（31）が16日、自身のインスタグラムを更新し、今シーズンをもってレースクイーンを卒業することを報告した。

「ご報告」として「レースアンバサダーを卒業します！」と報告。「デビューして9年、飽き性な私がここまで続けることが出来たのはモータースポーツの楽しさ、大好きなチームの一員でいれたこと そしてファンの皆さんがたくさん応援してくれたからです！」と記した。

「残りのレース思っきり楽しんで 少しでも皆さんに恩返しできるように 最後まで私らしくレースアンバサダーを努めさせて頂きます！」とつづった。

「今後の活動についてはまたお話しします」とし、「まずは今週末の菅生でみんなに会えるのを楽しみにしてます」と呼びかけた。

ストーリーズでも「9年間本当にありがとうございました！！みんならぶ！！！！」とした。

新谷は、2017年にスーパーGTデビューし、今年が9年目。公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W62・H86。血液型A。趣味は音楽鑑賞、歌うこと。特技はモノマネ。