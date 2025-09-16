µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¿Í²è¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÉÙ»Î¡×¤â¡¡¾åÂ¼¾¾±à¤é¤ÎÍ¥ÉÊÊÂ¤Ö¡¡»³²¦Èþ½Ñ´Û¡Ö½÷À²è²È¤¿¤ÁÅ¸¡×
¡¡Èþ¤Èµ¤ÉÊ¡¢²Ú¤ä¤®¡¢²¹¤«¤µ¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤â¡£20À¤µª¤Ë³èÌö¤·¤¿½÷À²è²È¤ÎÍ¥ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö½÷À²è²È¤¿¤ÁÅ¸¡×¤¬»³²¦Èþ½Ñ´Û¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ½Ñ³¦¤Ç½÷À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¼«¤é¤Î²è¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾åÂ¼¾¾±à¡¢ÊÒ²¬µå»Ò¡¢»°´ßÀá»Ò¡¢¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¤Î4¿Í¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿´ë²è¡£2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤¿¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×À©Äê¤«¤é50Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£Å¸¼¨¤òÃ´Åö¤·¤¿Æ±´Û¤ÎÂçÄ®·¼²ð³Ø·Ý°÷¤Ï¡ÖÃ´Åö¤¬ÃËÀ¤Î¼«Ê¬¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃË½÷¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌµ°Õ¼±¤ÎÊÐ¸«¤Ë¾¯¤·µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾åÂ¼¾¾±à¡Ê1875¡Á1949Ç¯¡Ë¤ÏµþÅÔÉÜ²è³Ø¹»¤Ë³Ø¤Ó¡¢15ºÐ¤Î»þ¡¢Æâ¹ñ´«¶ÈÇîÍ÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÉÊºî¤¬¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢±Ñ¹ñ²¦»Ò¤¬ºîÉÊ¤òÇã¤¤¾å¤²¤¿¡£Ê¸Å¸¤äÄëÅ¸¤Ç¤â³èÌö¡¢ÍØ¶Ê¤Ë¼èºà¤·¤¿³ÊÄ´¹â¤¤½÷ÀÁü¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ô°æ¤Î½÷À¤Ê¤É¡¢µ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¿Í²è¤ò¿ôÂ¿¤¯À©ºî¡£1948Ç¯¡¢½÷À½é¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼ø¾Ï¤·¤¿¡£
¡¡º£Å¸¤Ç¤Ï¡¢É¨¤Î¾å¤ËËÜ¤ò¹¤²¤ÆÆÉ½ñ¤¹¤ë¼ã¤¤½÷À¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÈþ¿Í´Ñ½ñ¡×¡Ê1941Ç¯¤´¤í¡Ë¤ò½éÅ¸¼¨¡£ºù¤ÎÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃåÊª¡¢¸ÕÄ³ÌÏÍÍ¤ÎÂÓ¤¬½Õ¤Î²Ú¤ä¤®¤ò¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÈù¾Ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂµ¸ý¤Ç¸ý¸µ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤·¤°¤µ¤¬¡¢ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë½÷À¤Î¹âÍÈ´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¡ÖÈþ¿ÍÇ¼ÎÃ¿Þ¡×¡Ê1916¡Á1926Ç¯º¢¡Ë¡¢¡Ö¤è¤½¤ª¤Ò¡×¡Ê1949Ç¯¡Ë¤â¸ø³«¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÒ²¬µå»Ò¡Ê1905¡Á2008Ç¯¡ËºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±´Û¤¬»ý¤Ä23ÅÀ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£103ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿ÊÒ²¬¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÈ¾À¸¤ÇÉÙ»Î»³¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤¿¡£º£Å¸¤Ç¤â¡ÖµÆ¤ÈÉÙ»Î¡×¡Ê1970Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤æ¤¤ÎÉÙ»Î¡×¡ÊÀ©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡Ë¡¢¡Ö¤½¤Æ¤Ä¤ÈÉÙ»Î¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ö²Öºé¤¯ÉÙ»Î¡×¡Ê1985Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉÙ»ÎºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÁ°¤«¤±¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÊÒ²¬¤ÎÉÙ»Î»³¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á1¿Í1¿Í¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ï¡ÖÌÌ¹½¡Ê¤Ä¤é¤¬¤Þ¤¨¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤¬¸½Âå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤¿¤«¤òÁÛÁü¡¢ÌÊÌ©¤Ë¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿¿ÍÊª²è¤Ç¡¢À¸³¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ44ÅÀ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£º£Å¸¤Ç¤Ï¡¢¼Ì³Ú¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡ÖÌÌ¹½½½»°¿Í½°Æâ¡¡¼Ì³Ú¡×¤ò½é¸ø³«¡£½¼·ì¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¤Ä¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÜ¡¢²¿¤«¤ò¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¸ý¸µ¡£Þ¯Ã¦¤ÊÃåÊª¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼Ì³Ú¤È¤ª¤Ü¤·¤ÃËÀ¤ÎÇØ·Ê¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÌÌÁ´ÂÎ¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢Ææ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÊÒ²¬¤Î¼«¿®¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ë¤«¤Ê¿§¸¯¤¤¤Ç²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿ºî¤·¤¿»°´ßÀá»Ò¡Ê1905¡Á1999Ç¯¡Ë¤Î5ºîÉÊ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â½éÅ¸¼¨¡Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó¡Ê1883¡Á1956Ç¯¡Ë11ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÂçÄ®³Ø·Ý°÷¤Ï¡Ö4¿Í¤¬²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿100Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢½÷À¤¬¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ²è¶È¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®Åª¤Ç¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£