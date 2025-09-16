【TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」】 2026年1月 放送開始予定

TVアニメ「MFゴースト 3rd Season」が2026年1月より放送開始されることが明らかになった。

アニメ「MFゴースト」は、2017年から2025年2月まで「ヤングマガジン」（講談社）で連載されていた、しげの秀一氏の同名カーレースマンガを映像化した作品。「頭文字D」の後継作で、内田雄馬さんや佐倉綾音さん、神谷浩史さんらキャスト陣が出演する。2024年10月から放送された2nd Seasonに続き、2026年1月より3rd Seasonが放送される。

9月13日に富士スピードウェイにて2DAYSで開催された「頭文字D 30th Anniversary 2days」の会場限定では、来場したファンに向けて最新ティザービジュアルと放送時期が先行公開されている。

「頭文字D」の近未来の世界観設定で、実在する公道でのカーレースバトルが描かれる本作。2nd SeasonでMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝に2速を失った状態で挑み苦戦を強いられるカナタだったが「今まで僕を抜いていった車達をすべて抜き返さなきゃこのレースは終われない」とリベンジを開始する。

最新第2弾ティザービジュアル

TVアニメ「MF ゴースト3rd Season」作品情報

2026年1月 放送開始予定

【スタッフ】

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」所載）

監督：中 智仁

シリーズ構成：山下憲一

脚本：山下憲一、稲荷明比古

キャラクターデザイン：恩田尚之

総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎

3D ディレクター：内田博基

プロップデザイン：新谷真昼

美術監督・設定：明石聖子（STUDIO uni）

色彩設計：田中千春

撮影監督：林 幸司（ハヤブサフィルム）

編集：廣瀬清志（editz）

音楽：土橋安騎夫

音響監督：三間雅文

音響効果：小山健二（SOUND BOX）

音響制作：テクノサウンド

アニメーション制作：FelixFilm

CG アニメーション制作：FelixFilm ／ directrain

製作：MF ゴースト製作委員会

（敬称略）

【キャスト】

片桐夏向（カナタ・リヴィントン）：内田雄馬

西園寺 恋：佐倉綾音

相葉 瞬：小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー：神谷浩史

大石代吾：浪川大輔

赤羽海人：諏訪部順一

石神風神：安元洋貴

沢渡光輝：逢坂良太

八潮 翔：田邊幸輔

北原 望：芹澤 優

坂本雄大：櫻井トオル

大谷洋介：石川界人

ジャクソン・テイラー：中村悠一

前園和宏：宮園拓夢

柳田拓也：坂田将吾

E.ハンニネン：三宅健太

諸星瀬名：八代 拓

緒方：畠中 祐

リョウ・タカハシ：子安武人

高橋啓介：関 智一

上有史浩：細井 治

秋山 渉：松本保典

武内 樹：岩田光央

池谷浩一郎：矢尾一樹

健二：高木 渉

奥山広也：阪口周平

小柏カイ：神奈延年

田中洋二（実況）：光部 樹

京子：飯田友子

真美：林 鼓子

ナレーション：三木眞一郎

（敬称略）

(C)しげの秀一・講談社／MFゴースト製作委員会