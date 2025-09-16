神宮球場に歓声が響いたのは、試合開始前の始球式だった。ヤクルト対中日戦のマウンドに立ったのは声優の日高里菜。アニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』とのコラボ企画「SHIELD HERO 応燕DAY」に合わせて登場した彼女は、フィーロ役としての存在感をそのままにフリルスカート姿で観客の視線を独り占めにした。

大きく振りかぶったフォームから放たれたボールは、きれいな軌道を描いて捕手のミットに一直線。ノーバウンドで届いた瞬間、スタンドからは驚きと歓声が混じった声が一斉に上がった。投球後に見せたぴょんぴょんと跳ねる仕草もまた愛らしく、球場全体を温かい空気に包み込んだ。

SNS上では「可愛い」「強肩すぎる」「生で見られる岡林が羨ましい」など、さまざまなコメントが飛び交った。ユニホームとフリルスカート、そして力強い投球というギャップが、人々の印象に強く刻まれたようだ。

単なる始球式にとどまらず、作品と球団を結ぶ特別な舞台として記憶に残るイベントとなったこの日。声優としての顔に加え、スポーツシーンでの華やかな一面も披露した日高里菜の姿は、多くの観客に鮮烈な記憶を残したに違いない。