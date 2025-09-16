福岡県筑後地方の農業用ビニールハウスで銅線を盗んだなどとして、男4人が逮捕されました。ことし5月以降、同様の被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも久留米市に住む無職の大野寛太容疑者（20）、無職の大石来知容疑者（21）、建設作業員の深川啓人容疑者（20）、会社員の中野太陽容疑者（20）です。



警察によりますと、大野容疑者、大石容疑者、深川容疑者の3人は8月、朝倉市の農業用ビニールハウスで、水をまくために設置されていた銅線およそ300メートルを工具のようなもので切断し、車に積んで盗んだ疑いです。





被害届を受けた警察が、他の窃盗事件の捜査で浮上していた軽乗用車を捜索したところ、大石容疑者の自宅の駐車場に止めてあった車の中から大量の銅線が出てきたということです。警察は、防犯カメラの映像などから容疑が固まったとして、3人を逮捕しました。警察の調べに対し3人は「お金目的で盗んだ」などと話し、容疑を認めているということです。

この事件で被害に遭った現場とは違う、別の農業用ビニールハウスでも被害が起きていました。



■松永悠作記者

「福岡県朝倉市です。こちらのビニールハウスではネギが栽培されていますが、銅線が切断された痕が今も残っています。」



朝倉市でネギを栽培するこちらの男性は8月、農業用ビニールハウスに設置していた銅線を盗まれました。

■男性

「ネギに水をかける線と、循環線という夏場に涼しくするための線。ハウスとハウスの間にたまる水の排水ポンプの線を取られました。朝5時過ぎに来たら、ハウスの扉、小屋の扉が全部開いていて、おかしいなと思って見たら、ハウスの中のネギは踏まれて、こっちも取られて。一生懸命育てたものが育たなくなる可能性もあるので、勘弁してほしいです。」



また、大野容疑者、大石容疑者、中野容疑者の3人は、久留米市の農業用ビニールハウスから銅線ケーブル83本を盗んだ疑いで逮捕されています。



大野容疑者と大石容疑者は容疑を認めていて、中野容疑者は「銅線を盗んだことはない」と話し、容疑を否認しているということです。



八女警察署管内では、ことし5月から8月にかけて、同様の手口で農業用ビニールハウスから銅線などが盗まれる事件が17件発生していて、被害額はおよそ30万円に上ります。警察は、4人がこれらの事件に関わっているとみて調べています。



さらに同様の事件は、朝倉警察署管内で他に3件、久留米警察署管内で他に6件、確認されていて、警察は、これらの事件への関与についても調べています。



今回、4人が逮捕された2つの事件と合わせると、銅線窃盗の被害は福岡県内で28件に上っています。



