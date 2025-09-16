「ネギは踏まれて銅線を取られた」ビニールハウスで被害相次ぐ 逮捕された20代の男4人の関与を調べ 福岡
福岡県筑後地方の農業用ビニールハウスで銅線を盗んだなどとして、男4人が逮捕されました。ことし5月以降、同様の被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれも久留米市に住む無職の大野寛太容疑者（20）、無職の大石来知容疑者（21）、建設作業員の深川啓人容疑者（20）、会社員の中野太陽容疑者（20）です。
警察によりますと、大野容疑者、大石容疑者、深川容疑者の3人は8月、朝倉市の農業用ビニールハウスで、水をまくために設置されていた銅線およそ300メートルを工具のようなもので切断し、車に積んで盗んだ疑いです。
警察は、防犯カメラの映像などから容疑が固まったとして、3人を逮捕しました。
警察の調べに対し3人は「お金目的で盗んだ」などと話し、容疑を認めているということです。
この事件で被害に遭った現場とは違う、別の農業用ビニールハウスでも被害が起きていました。
■松永悠作記者
「福岡県朝倉市です。こちらのビニールハウスではネギが栽培されていますが、銅線が切断された痕が今も残っています。」
朝倉市でネギを栽培するこちらの男性は8月、農業用ビニールハウスに設置していた銅線を盗まれました。
■男性
「ネギに水をかける線と、循環線という夏場に涼しくするための線。ハウスとハウスの間にたまる水の排水ポンプの線を取られました。朝5時過ぎに来たら、ハウスの扉、小屋の扉が全部開いていて、おかしいなと思って見たら、ハウスの中のネギは踏まれて、こっちも取られて。一生懸命育てたものが育たなくなる可能性もあるので、勘弁してほしいです。」
また、大野容疑者、大石容疑者、中野容疑者の3人は、久留米市の農業用ビニールハウスから銅線ケーブル83本を盗んだ疑いで逮捕されています。
大野容疑者と大石容疑者は容疑を認めていて、中野容疑者は「銅線を盗んだことはない」と話し、容疑を否認しているということです。
八女警察署管内では、ことし5月から8月にかけて、同様の手口で農業用ビニールハウスから銅線などが盗まれる事件が17件発生していて、被害額はおよそ30万円に上ります。警察は、4人がこれらの事件に関わっているとみて調べています。
さらに同様の事件は、朝倉警察署管内で他に3件、久留米警察署管内で他に6件、確認されていて、警察は、これらの事件への関与についても調べています。
今回、4人が逮捕された2つの事件と合わせると、銅線窃盗の被害は福岡県内で28件に上っています。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月16日午後5時すぎ放送