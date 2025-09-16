“総菜”と言えば、揚げ物からサラダなど種類豊富なおいしい料理が手軽に食べられるとあって幅広い世代に大人気ですが、新鮮な海産物が手に入る静岡では、魚のプロが作る“鮮魚店の総菜”がそのレベルの高さで注目を集めています。鮮魚店が手掛ける絶品の惣菜。その人気とおいしさの秘密に迫ります。



まずは、静岡市葵区昭府にある福一・静岡昭府店へ。水産会社が運営する鮮魚店で、まるで市場のような店内には新鮮な魚がずらり。特に自社のマグロ船で水揚げしたミナミマグロは安くておいしいと大人気ですが、注目なのは刺身だけではないのです。それが、こちらの総菜コーナー「ふく惣菜」。特大サンマの塩焼きや、小川港で獲れたカマスのフライ、さらに大きな焼き魚が入った弁当など盛りだくさん。





（福一漁業 販売事業本部 田中朋和さん）「魚屋としてのプライドもかけて、魚のプロが選んできた魚を職人が一つ一つ丁寧にこだわって作っています。」中でも人気は、まぐろの希少部位、頭の肉を使った「天然本まぐろの頭肉煮」またの名を“ヘルメット”。これがおいしすぎると評判なのです。調理をするのは、割烹料理店で腕を振るっていた今井さん。今回特別に、厨房に入らせていただきました。（福一 静岡昭府店 今井昌幸さん）「ここの部位が頭肉ですね。大トロに勝るとも劣らない。」味付けは、2種類の醤油をブレンドし、そこに生姜や照りを出すための水あめも使用します。そして、魚の状態を見ながら煮詰めること約20分。それをすぐさま氷水に浸し、粗熱をとって完成、…と思いきや、ここからプロのこだわりが。（福一 静岡昭府店 今井昌幸さん）「今、脂がコーティングしてなかなか味が入ってないんですよ。（脂を）取ることによって、醤油の味が入っていきますので。ただこれも（脂を）取り過ぎちゃうとこれも旨味ですから、そこがやっぱり家庭ではできない味っていう。」魚を知り尽くしているからこその熟練のテクニック。こうしたプロのこだわりで完成したのがこちら。本マグロの頭肉のうまみと、絶妙な煮込み具合が生み出す究極の味です。もはや、総菜の域を超えた極上の逸品です。こちらも人気のミナミマグロのスペアーリブ。 旨味の多い、腹の骨付き部分を使用し、タレを塗る作業と、焼きを丁寧に繰り返し、時間をかけて照り焼きにしていきます。香ばしさと南まぐろの旨味が、口いっぱいに広がるまぐろ専門店だからできる逸品です。そんな福一の総菜についてお客さんに聞いてみると…（客）「鮮度とかものが全然違います。」「他のところのものを買って、食べ比べるとわかります。」「申し訳ないですけどスーパーより新鮮で、安心して買えます。」お客さんも大絶賛の総菜ですが、中には、まぐろが網にかかったかわいいデザインの商品も。（福一漁業 販売事業本部 田中朋和さん）「ミナミマグロの1匹から数パーセントしかとれないような、甘辛く煮た頭肉をのっけてあります。」こちらは五目いなりに、希少なミナミマグロの頭肉を贅沢に使った商品で全国の惣菜・弁当グランプリで優秀賞に輝いた折り紙付きの逸品なのです。こちらは静岡駅でも販売されています。続いては、由比駅の目と鼻の先にありながら、「食べたいのに、たどり着けない」とSNSで話題の鮮魚店があります。その店は、由比漁協を背に進み、国一バイパスの下をくぐる車が通れない、小さなトンネルを進んだ先にある「ヤマボシ水産」。店内は広くはありませんが、そこに所狭しと数多くの総菜が並びます。しかし、驚くのはその人気。週末には、開店前からこの行列となりオープンすると店内は身動きがとれないほどの状態になるのです。これほど人気の秘密は店主の望月さんにあるようです。（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「うちは仲買いをやっているので、由比の朝採れの新鮮な魚を召し上がっていただきたい。」実は望月さん、母親とともに由比漁港の仲買人をやっていて、どこよりも新鮮な魚を安く手に入れることができます。そのため、鮮度抜群の魚を使い新鮮な刺身や総菜を作ることができるのです。しかし、人気の理由はそれだけではなく…。（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「水揚げによって、メニューを決めています。」（ヤマボシ水産 望月公美子さん）「タイが多いですね、マダイが。」（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「久しぶりに大きいアジが入りました。」その日の朝に仕入れた魚の種類や大きさによって、それが一番おいしく食べられるようにメニューを決めているのです。この日は地物のタイがたくさん入荷したため、刺身はもちろん、鯛めしにもしました。さらにタチウオは天ぷらやフライに、また由比の名物である大きな”倉澤の鯵（あじ）”は、煮つけにすることに。（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「（由比は）漁師町なので、甘じょっぱい味付けになっています。」昔から取れたての魚を一番おいしい食べ方で味わってきた“漁師町・由比の味”をベースに、鮮度にこだわり、手作りによるぬくもりある味わいが人気につながっているようです。その他にも、由比の桜エビを使った沖上がりや、アジの南蛮漬け、さらにタチウオのぐるぐる焼きなども人気です。11時の開店まであと1時間。この日は、約30種類もある総菜を4人のスタッフで全て手作りしていきます。しかも、メニューは毎日変わるため商品名や値段のポップもその場で書かなければなりません。（店員）「イカ、イカ、赤イカのしゅうゆ焼き。」（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「間に合わないと思う」開店前は時間との闘い。それでも、陳列やポップも整えギリギリ間に合いました。そのころ、外にはすで行列が。そしていよいよ開店です。（ヤマボシ水産 店主 望月宏美さん）「すみません。お待たせしました。いらっしゃいませ。」すぐに店内は大盛況。うわさを聞きつけ、初めてきたという方も多くいました。（客）「おいしいですよ」「（Ｑ．場所わかりました？）わからなかったので、探しに探して…。」「刺身とタチウオ、そしてフライを。おいしそうでした。」遠方からも多くの客が訪れる人気の「ヤマボシ水産」。鮮度抜群でおいしさ際立つ漁師町の味を試してみてはいかがですか。