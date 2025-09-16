東京市場からの円高の動きは一服、ドル円１４７円付近に下げ渋り＝ロンドン為替



ロンドン序盤、東市場からの円高の動きは一服している。ドル円は146.70付近まで下押しされたあと、足元では147円付近に反発。ユーロ円は173.03付近を安値に、173.40台まで買い戻され、東京市場での下げをほぼ帳消しにしている。ポンド円はやや反発力が鈍い。200.08付近を安値に200.40台までの戻りにとどまった。



小泉農相の総裁選に関する話題は、ロンドン市場ではそれほど材料視されていないようだ。



USD/JPY 146.99 EUR/JPY 173.34 GBP/JPY 200.32

