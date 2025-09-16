PEANUTSコミック誕生75周年記念！ファミマ×スヌーピー「特別コレクション」が可愛すぎる

ファミリーマートでは、2025年9月9日から全国約1万6300店舗でスヌーピーをはじめとするPEANUTSキャラクターを起用した「ファミマの特別コレクション」を実施しています。

にんまりスマイルのスヌーピーに癒される...

50年にわたって描かれた、年代ごとのスヌーピーの姿がデザインされた限定スイーツや、対象商品購入で手に入るオリジナルグッズなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんです。

今回はラインアップを紹介します。

●スヌーピー クッキー＆クリームサンド（398円）

サクサク食感のクッキー＆クリームをサンドしたスイーツ。80〜90年代風のスヌーピーがプリントされています。

●ルーシーのレモネード（198円）

90年代デザインのルーシーをあしらった、はちみつ入りの甘酸っぱいレモネード。

※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。

●スヌーピー チョコケーキドーナツ（168円）

スヌーピーの好物であるドーナツをイメージ。チョコ風味のケーキドーナツにコーティングとバター香るクランチをトッピングしています。70〜90年代のレトロなデザインもキュート。

●チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ（178円）

60・90年代デザインのチャーリー・ブラウンのジグザグ模様を模したロールケーキ。チョコチップ入りバナナクリームをふわふわ生地で包んでいます。北海道・沖縄・TOMONYを除く全国で販売されています。

●スヌーピーマグ＆白桃ゼリー（930円）

ファミマ×PEANUTS オリジナルグッズも登場！

●SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK（2970円）

7ポケット付きの収納力高いバッグ。使い勝手が良く、持ち運びに便利なサイズです。全国約7700店舗で9月12日から販売されています。

●SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2 個セット BOOK（3025円）

コスメや常備薬などを入れて置けるポーチに、メイクや洗顔時に便利な前髪クリップ2種類のかわいいデザイングッズの詰め合わせ。全国約7700店舗で9月12日から販売中。

●SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT（3102円）

真空断熱で結露知らずなタンブラー。デスクワークに便利です。全国約7700店舗で9月12日から販売中。

●スヌーピー レジ袋風エコバッグ（1980円）

持ち運びしやすい畳めるバッグ。ファミマのレジ袋風のデザインがとてもかわいいですよ。全国約7000店舗で9月18日から販売予定です。

●スヌーピー マスコットチャーム（1760円）

ふわもこのチャームにアクリルパーが付いています。白と緑のファミマカラーが特徴です。全国約5000店舗で9月18日から販売予定。

販売展開店舗の情報は特設ページをチェックしてください。

店内プリント「ファミマプリント」で限定シール販売

ファミマのマルチコピー機サービス「ファミマプリント」から、PEANUTS75周年デザインのシールが全国で発売されます。L判、2L判が選べます。販売期間は9月9日から10月30日。

●スヌーピー 75thシール 全2種類（L判300円、2L判500円）

特別な75周年アートを使用したシールです。

●スヌーピー シブリングス シール 全4種類（L版300円）

スヌーピーの兄弟であるオラフ・スパイク・アンディのシールです。

●スヌーピー フィルム シール 全10種類（L版300円）

ピーナッツコミック50年間から、各年代のイラストをフィルム風にデザイン。

75周年限定デザインのマグカップ付きゼリー。ゼリーは白桃味で、マグは2種のデザインが登場します。全国で9月16日から販売されます。

スタンプをためて応募！オリジナル商品コース

期間中「ファミペイ」アプリを提示して対象オリジナル商品を購入すると、スタンプ1つが付与されます。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計110人に豪華賞品が当たりますよ。対象期間は9月9日から10月6日、応募は10月10日まで。

スタンプ2個：ファミマポイント500円分／100人

スタンプ8個：BRUNO製のパンケーキプレート付きホットプレートセット／10人

スヌーピーのオリジナル商品5商品が対象です。対象商品には上記画像のような販促物が付いています。

●菓子コース

対象の菓子商品を2つ購入すると、もれなく限定グッズがもらえます。第1弾・第2弾にわかれた展開です。どちらもファミマ限定のレアアイテムですよ。

第一弾は、1950〜2000年代のスヌーピーアートをモチーフにしたA4クリアファイルが全6種類登場。

第二弾は、各年代のデザインが施された台紙付きダイカットステッカーは全5種類。組み立てて飾れる仕様です。

期間中、「ファミペイ」アプリを提示して対象菓子を購入すると、スタンプ1つが付与されます。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計130人に豪華賞品が当たりますよ。対象期間は9月16日から10月6日、応募は10月10日まで。

スタンプ2個：ファミマポイント500円分／100人

スタンプ8個：オリジナル75周年お出かけセット（特別デザインのポーチ＆トートバッグ）／10人

対象商品には上記画像のような販促物が付いています。

●「ファミマフードドライブ」寄付BOXでキャンペーン同時開催

町田市のスヌーピーミュージアム近くの5店舗に、PEANUTSデザインのフードドライブ寄付BOXを設置。食品寄付＋アンケート回答で、先着1000人限定でオリジナルデザインの壁紙がもらえます。期間は9月9日から10月31日まで。地域支援と食品ロス対策を兼ねた環境にもやさしい取り組みです。

【BOX設置店舗】

・PEANUTS Cafe SNOOPY MUSEUM TOKYO

・町田鶴間店

・南町田北店

・南町田四丁目店

・東名町田店

・町田成瀬が丘店