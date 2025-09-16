PEANUTSコミック誕生75周年記念！ファミマ×スヌーピー「特別コレクション」が可愛すぎる
ファミリーマートでは、2025年9月9日から全国約1万6300店舗でスヌーピーをはじめとするPEANUTSキャラクターを起用した「ファミマの特別コレクション」を実施しています。
にんまりスマイルのスヌーピーに癒される...
50年にわたって描かれた、年代ごとのスヌーピーの姿がデザインされた限定スイーツや、対象商品購入で手に入るオリジナルグッズなど、ファンにはたまらない企画が盛りだくさんです。
今回はラインアップを紹介します。
●スヌーピー クッキー＆クリームサンド（398円）
サクサク食感のクッキー＆クリームをサンドしたスイーツ。80〜90年代風のスヌーピーがプリントされています。
●ルーシーのレモネード（198円）
90年代デザインのルーシーをあしらった、はちみつ入りの甘酸っぱいレモネード。
※はちみつが使用されているため、1歳未満の乳児には与えないでください。
●スヌーピー チョコケーキドーナツ（168円）
スヌーピーの好物であるドーナツをイメージ。チョコ風味のケーキドーナツにコーティングとバター香るクランチをトッピングしています。70〜90年代のレトロなデザインもキュート。
●チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ（178円）
60・90年代デザインのチャーリー・ブラウンのジグザグ模様を模したロールケーキ。チョコチップ入りバナナクリームをふわふわ生地で包んでいます。北海道・沖縄・TOMONYを除く全国で販売されています。
●スヌーピーマグ＆白桃ゼリー（930円）
ファミマ×PEANUTS オリジナルグッズも登場！
●SNOOPY JOE COOL めっちゃ整う! オールインショルダーバッグ BOOK（2970円）
7ポケット付きの収納力高いバッグ。使い勝手が良く、持ち運びに便利なサイズです。全国約7700店舗で9月12日から販売されています。
●SNOOPY ふわふわ BIG ポーチ & すやすや前髪クリップ 2 個セット BOOK（3025円）
コスメや常備薬などを入れて置けるポーチに、メイクや洗顔時に便利な前髪クリップ2種類のかわいいデザイングッズの詰め合わせ。全国約7700店舗で9月12日から販売中。
●SNOOPY CUP COFFEE TUMBLER BOOK A DELICIOUS TREAT（3102円）
真空断熱で結露知らずなタンブラー。デスクワークに便利です。全国約7700店舗で9月12日から販売中。
●スヌーピー レジ袋風エコバッグ（1980円）
持ち運びしやすい畳めるバッグ。ファミマのレジ袋風のデザインがとてもかわいいですよ。全国約7000店舗で9月18日から販売予定です。
●スヌーピー マスコットチャーム（1760円）
ふわもこのチャームにアクリルパーが付いています。白と緑のファミマカラーが特徴です。全国約5000店舗で9月18日から販売予定。
販売展開店舗の情報は特設ページをチェックしてください。
店内プリント「ファミマプリント」で限定シール販売
ファミマのマルチコピー機サービス「ファミマプリント」から、PEANUTS75周年デザインのシールが全国で発売されます。L判、2L判が選べます。販売期間は9月9日から10月30日。
●スヌーピー 75thシール 全2種類（L判300円、2L判500円）
特別な75周年アートを使用したシールです。
●スヌーピー シブリングス シール 全4種類（L版300円）
スヌーピーの兄弟であるオラフ・スパイク・アンディのシールです。
●スヌーピー フィルム シール 全10種類（L版300円）
ピーナッツコミック50年間から、各年代のイラストをフィルム風にデザイン。
75周年限定デザインのマグカップ付きゼリー。ゼリーは白桃味で、マグは2種のデザインが登場します。全国で9月16日から販売されます。
スタンプをためて応募！オリジナル商品コース
期間中「ファミペイ」アプリを提示して対象オリジナル商品を購入すると、スタンプ1つが付与されます。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計110人に豪華賞品が当たりますよ。対象期間は9月9日から10月6日、応募は10月10日まで。
スタンプ2個：ファミマポイント500円分／100人
スタンプ8個：BRUNO製のパンケーキプレート付きホットプレートセット／10人
スヌーピーのオリジナル商品5商品が対象です。対象商品には上記画像のような販促物が付いています。
●菓子コース
対象の菓子商品を2つ購入すると、もれなく限定グッズがもらえます。第1弾・第2弾にわかれた展開です。どちらもファミマ限定のレアアイテムですよ。
第一弾は、1950〜2000年代のスヌーピーアートをモチーフにしたA4クリアファイルが全6種類登場。
第二弾は、各年代のデザインが施された台紙付きダイカットステッカーは全5種類。組み立てて飾れる仕様です。
期間中、「ファミペイ」アプリを提示して対象菓子を購入すると、スタンプ1つが付与されます。スタンプを集めて応募すると、抽選で合計130人に豪華賞品が当たりますよ。対象期間は9月16日から10月6日、応募は10月10日まで。
スタンプ2個：ファミマポイント500円分／100人
スタンプ8個：オリジナル75周年お出かけセット（特別デザインのポーチ＆トートバッグ）／10人
対象商品には上記画像のような販促物が付いています。
●「ファミマフードドライブ」寄付BOXでキャンペーン同時開催
町田市のスヌーピーミュージアム近くの5店舗に、PEANUTSデザインのフードドライブ寄付BOXを設置。食品寄付＋アンケート回答で、先着1000人限定でオリジナルデザインの壁紙がもらえます。期間は9月9日から10月31日まで。地域支援と食品ロス対策を兼ねた環境にもやさしい取り組みです。
【BOX設置店舗】
・PEANUTS Cafe SNOOPY MUSEUM TOKYO
・町田鶴間店
・南町田北店
・南町田四丁目店
・東名町田店
・町田成瀬が丘店