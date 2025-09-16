俳優の北川景子（39）が15日、Xを更新。子どもが写る写真を公開し反響が寄せられている。

【映像】“そっくり”と話題の家族ショット&北川景子の手芸作品（複数カット）

2016年1月に、歌手でタレントのDAIGO（47）と結婚し、5歳の長女と1歳の長男、2人の子どもを育てている北川。Xでは、長女のために作ったというポシェットや、トートバッグなどの手芸作品を公開している。

夫のDAIGOも、SNSで家族の様子を発信しており、「妻と娘と息子が写ってる！！」と、出演している番組の収録を見学しに来ていたという北川と子どもたちの様子を紹介。また、北海道旅行中の親子ショットを披露すると、「娘ちゃんママそっくりですね。」「お坊ちゃまは、DAIGOさん似に見えますね」「もしかして、娘さんのワンピースは奥様の手作り?!」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

子どもが写る写真を公開

9月15日は、北川がXを更新し「画伯たちの共作」と、段ボールに描かれたカラフルなイラストや、子どもの手と足が写る写真を公開。さらに、ハッシュタグをつけて、「#壁もいかれてた」と、壁にも子どもたちが絵を描いていたことを明かしている。

この投稿にファンからは、「上の絵は、お姉ちゃんで、下は、弟くんでしょうか？」「やられた！でもうちの子天才！と思ってしまいますよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）