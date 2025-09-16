元祖ギャル芸人、“貯金80円”クズ夫を働かせるため「バーを開店する」 ラブホテルで打ち明けたまさかの提案

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

9月11日（木）に放送された同番組では、芸能人夫婦の妻が夫に隠していた“驚きの計画”を明らかにする場面があった。

【写真】スタジオ仰天！“貯金80円”夫のため――妻の計画がVTR後に「有言実行」

今回は、芸能人夫婦にラブホテルで普段言えない本音を話してもらう企画の第3弾。“元祖ギャル芸人”ゆーびーむ☆（37歳）と、お笑いコンビ・だーりんずの松本りんす（47歳）の夫婦が、ベッドの上でお互いの本音をぶつけ合った。

妻・ゆーびーむ☆の悩みは「子どもが欲しいけど夫の貯金がなさすぎる…今後どうしたらいい？」というもの。

そこで問い詰めたのは、夫・りんすの借金、ギャンブル、アルバイトについて…おまけに現在の貯金残高が“80円”だったことも判明した。

「あなたへの懸念は、とにかく収入がない」「このままだとヤバい。なんで働かないの？」と部屋にあったビールを飲み、酒の力も借りて本音をぶつけるゆーびーむ☆。

「今、さらば青春の光さんのお店（さらばBAR）を週3で手伝わせてもらって、バーでバイトしてるりんすさんはすっごい輝いてる」と夫の働く姿を褒めるが…。

「ただ本当に面倒くさがり屋だから、（バーが）家から遠いと行かないでしょ？」「だから家の近くでりんすさんのバイト先作るから。そのバーで働いて」と思いも寄らない発言が飛び出すことに。

これには、スタジオの3人も「バーを作るってこと？」と驚きを隠せない。

実は1年ほどずっと物件を探していたというゆーびーむ☆は、「早ければ来月にりんすの店を出したい」とのこと。

「りんすさんがそこで空いてる時間にバイトしてくれたらすっごい嬉しい」「いつでも好きなときにバイトができる環境を作ったるから」と、まさかの計画を明かした。

自分自身でも「結構なギャンブル、人生の賭け」と語るゆーびーむ☆だったが、夫のためにそこまでする理由も明らかに。

りんすに対して「芸人すごい頑張ってんじゃん、お笑い好きで。『明日収録来てください』とか結構あるでしょ？ そういうときにバイト入ってたら、知らない人の店で断れる？」「芸人の環境を潰すのが嫌だなと思ったの」と、芸人としての夢を追ってほしいという願いがあった。

当初は不満ばかりぶつけていたものの、「私は一番楽しいことをしてるあんたが好きなんだから。あんたがお笑いやりたいんだったらやってほしい」「その代わり私が求めてるお金の部分とかはしっかりしてほしい」と本音をぶつけるゆーびーむ☆。

この妻の覚悟に、りんすも真面目な表情で「頑張ります」と了承していた。