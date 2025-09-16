受験本番はまだ先ですが、「佐鳴予備校 千種本部校」では感染対策として、8月下旬から講師のマスク着用を義務付けています。

【写真を見る】受験はまだ先だけど… 講師はマスク義務化の予備校 授業前に｢健康管理の声掛けやアルコール消毒も徹底｣

通う予備校生たちにマスク着用は義務付けていませんが、来年1月がピークとなる中学受験を目指すクラスをのぞくと、全員がマスクを着けていました。

（予備校生 小学6年生）

Q.マスクはいつから着けるようになった？

「2、3週間くらい前から」

Q.ほかに対策はしている？

「保健の授業で十分な睡眠と休養、さらには栄養の高い食事をとることが大切だと習った。夜は10時には寝ている」

（佐鳴予備校 千種本部校・望月裕之教室長）

Q.講師のマスク着用の義務化はいつから？

「実際に欠席の連絡で体調不良が増えたり、（講習の関係で）様々な校舎から集まったり、普段接しないような人との関わりもあるので、（夏期講習の）時期から着用をするようになった」

“感染対策”も受験準備の一つ

予備校として伝えている大事なことは…



（望月教室長）

「受験シーズンにインフルエンザやコロナが（流行に）なった時には、自分で自分の対策をすることも受験準備の一つであると…」



受験で実力を発揮するためには、健康管理も大事な要素だと伝えています。



授業冒頭に健康管理についての声掛けをしたり、教室に入る際はアルコール消毒を徹底。こうした取り組みは、受験シーズンに区切りがつくまで続けていくということです。