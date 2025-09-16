９月２５日付で東証プライム市場に新規上場予定のオリオンビール<409A.T>の公開価格が、仮条件（８００～８５０円）の上限である８５０円に決定した。



同社は、沖縄発のビールメーカー。ビールや発泡酒を中心とする酒類清涼飲料事業のほか、観光・ホテル事業を展開している。酒類清涼飲料事業では０２年にアサヒグループホールディングス<2502.T>傘下のアサヒビールと包括的業務提携関係を構築し、沖縄県内で「アサヒ スーパードライ」を製造・販売するほか、沖縄県外のオリオンブランドの量販店向けビール類は、アサヒを通じて販売を拡大。一方、観光・ホテル事業では２４年６月に近鉄グループホールディングス<9041.T>と資本・業務提携した。また、今年７月に開業したテーマパーク「ジャングリア沖縄」に土地を賃貸している。売出株式数２７５６万３２００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し４１３万４４００株を予定。主幹事は野村証券。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS