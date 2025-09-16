「完全不倫」ついに4人目の不倫相手が登場！千春(仁村紗和)の不倫のすべてが明らかに
今日9月16日（火）24:24〜24:54 第12話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。
信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。
すべてを知って、すべてを終わらせたい――拓哉は千春の不倫相手の一人、佐々木（浅野竣哉）と直接対峙。4人目の不倫相手は一体誰なのか？家の寝室を徹底的に調べると意外なものが…そして最後の不倫相手が拓哉の前に！
そんな第12話の場面写真を公開！
第12話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-kanzenhurin/story/
＜ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」概要＞
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト
毎週火曜 24時24分〜24時54分放送
TVer・Hulu 毎話放送後配信開始
脚本 : 阿久津朋子 板谷将行
脚本（TVerオリジナル）：山崎洋平
音楽 : 岡出莉菜
主題歌：八生「しゅらばんばん」（B∞ing Records）
演出 : 久万真路 丸谷俊平 坂本栄隆 上野詩織
制作 : 関根龍太郎
プロデュース : 小林拓弘
プロデューサー : 大井章生 馬場三輝（ケイファクトリー）
協力プロデューサー : 久保田充
制作プロダクション : ケイファクトリー
製作著作 : 日本テレビ
