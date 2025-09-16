今日9月16日（火）24:24〜24:54 第12話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。

すべてを知って、すべてを終わらせたい――拓哉は千春の不倫相手の一人、佐々木（浅野竣哉）と直接対峙。4人目の不倫相手は一体誰なのか？家の寝室を徹底的に調べると意外なものが…そして最後の不倫相手が拓哉の前に！

そんな第12話の場面写真を公開！

第12話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-kanzenhurin/story/

＜ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」概要＞

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

毎週火曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 阿久津朋子 板谷将行

脚本（TVerオリジナル）：山崎洋平

音楽 : 岡出莉菜

主題歌：八生「しゅらばんばん」（B∞ing Records）

演出 : 久万真路 丸谷俊平 坂本栄隆 上野詩織

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 大井章生 馬場三輝（ケイファクトリー）

協力プロデューサー : 久保田充

制作プロダクション : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

