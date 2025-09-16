新規設定ファンド一覧 9月第2週（9月8日～9月12日）
9月第2週（9月8日～9月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇9月8日
野村ＤＣ日本好配当株投信
運用会社：野村アセットマネジメント
野村ＤＣグローバルＡＩ関連株式ファンド
運用会社：野村アセットマネジメント
野村ＤＣグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド
運用会社：野村アセットマネジメント
〇9月9日
ＳＢＩオルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド（年４回決算型）
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
〇9月10日
ニッセイ・Ｓ欧州株式５００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
〇9月11日
ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
〇9月12日
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年１回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００（成長型））
運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント
