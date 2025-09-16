新規設定ファンド一覧 9月第2週（9月8日～9月12日） 新規設定ファンド一覧 9月第2週（9月8日～9月12日）

9月第2週（9月8日～9月12日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇9月8日

野村ＤＣ日本好配当株投信

運用会社：野村アセットマネジメント



野村ＤＣグローバルＡＩ関連株式ファンド

運用会社：野村アセットマネジメント



野村ＤＣグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド

運用会社：野村アセットマネジメント



〇9月9日

ＳＢＩオルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド（年４回決算型）

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



〇9月10日

ニッセイ・Ｓ欧州株式５００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



〇9月11日

ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



〇9月12日

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年１回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００（成長型））

運用会社：ＳＢＩアセットマネジメント



