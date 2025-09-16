Travis Japan ニューアルバム発売決定！既発曲3曲は川島如恵留を含む7人バージョンで収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanがニューアルバム（タイトル未定）を12月3日にリリースする。

■ライブ映像作品封入のフライヤーで発表

9月16日に店着となったライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』に封入されているフライヤーで発表された。

アルバムには、全15曲を収録。3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲は、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収められる。また、通常盤のみボーナストラックが追加収録される。

3rdアルバムはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典ディスクとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズを封入。

初回T盤、初回J盤は、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像ディスクが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット、ステッカーシート、トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。

先着外付け特典も発表された。詳細はアルバム特設サイトで。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『タイトル未定』

■関連リンク

Travis Japan 3rd Album特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/