Travis Japan ニューアルバム発売決定！既発曲3曲は川島如恵留を含む7人バージョンで収録
Travis Japanがニューアルバム（タイトル未定）を12月3日にリリースする。
■ライブ映像作品封入のフライヤーで発表
9月16日に店着となったライブ映像作品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』に封入されているフライヤーで発表された。
アルバムには、全15曲を収録。3月にリリースした初ダブルAサイドCDシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」、4月にリリースした映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』主題歌「Would You Like One?」の3曲は、6月に復帰した川島如恵留も含む7人バージョンで収められる。また、通常盤のみボーナストラックが追加収録される。
3rdアルバムはFC限定盤、初回T盤、初回J盤、通常盤の4形態。FC限定盤には、特典ディスクとしてBlu-rayまたはDVDに加え、ユニット曲を収録したCD、そしてオリジナルデザインのグッズを封入。
初回T盤、初回J盤は、Video Clipやメイキング、バラエティコンテンツなどが収録された特典映像ディスクが付随。さらに、初回T盤、初回J盤に封入されるブックレット、ステッカーシート、トレカはそれぞれ衣装違いのデザインになる。
先着外付け特典も発表された。詳細はアルバム特設サイトで。
■リリース情報
2025.12.03 ON SALE
ALBUM『タイトル未定』
