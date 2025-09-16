16日、上越市の住宅で70代の男性が、手押し型耕運機と自宅の梁に挟まれる事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。



死亡したのは、上越市春日野に住む無職の男性(72)です。警察などによりますと16日正午すぎ、自宅の軒下収納スペースに手押し型耕運機をしまう際に、耕運機のハンドルと梁に胴体を挟まれたということです。妻が発見し119番通報し、意識・呼吸なしの状態で上越市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。死因は窒息死でした。



耕運機はエンジンで動くもので、発見時には止まっていたということです。軒下の収納スペースは天井が低く、男性がかがんでバックしながら耕運機を収納しているときに操作方法を誤ったとみられています。警察は事故の原因を調べています。