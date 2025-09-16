9月16日までに、女優の高岡早紀が自身のInstagramを更新。プライベートの様子をアップしたが、その近影が話題となっている。

《娘のバースデーディナー》と投稿を始めた高岡は、《家族揃ってお祝い。とてもとてもとても幸せな夜。。皆んなにありがとう！》と、愛娘の誕生日を家族で祝ったことを報告した。

「高岡さんは1996年、24歳のときに俳優の保阪尚希さんと結婚。1998年には第1子となる長男、さらに2000年に第2子となる次男を出産しています。その後、保阪さんとは離婚。2010年9月には、当時交際していた6歳上の青年の実業家との間に女児をもうけ出産。今回はその長女の誕生日のお祝いだったようですね」（芸能ジャーナリスト）

同時にアップした写真には、シャンパンが入ったグラスを片手に、カメラに振り向く高岡の姿が写っている。しかし、そのショットに違和感を抱くファンが続出。Instagramのコメント欄には、誕生日の祝福のコメントとともに、戸惑いを吐露する声が多数寄せられていた。

《顔がいつもとぜんぜん違いますね、どうしたの？》

《誰のインスタ？と確認するくらい誰か分かりませんでした》

《宮沢りえさんに見えました》

別人のように見える引き攣った表情が、より違和感を強くしたようだ。

「写真には、夕日に当たる高岡さんが写っていました。眩しいシチュエーションだったためか、普段よりも笑顔がぎこちなく見え、ファンは驚いたのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

とはいえ、その美貌は健在だ。前出の芸能ジャーナリストによると、高岡の美貌の秘訣は長女にあるという。

「9月10日に放送されたラジオ番組『パンサー向井の＃ふらっと』（TBS系）にゲスト出演した高岡さん。パーソナリティのタレント・三田寛子さんから美貌の秘訣を問われると、『娘がちょうどネイルしてみたり、メークしてみたり女子力がどんどん高くなってる時期なので、それに感化されて私もちゃんとしなきゃなって思ったりはしています』と、娘さんの影響が大きいことを明かしていたんです。唯一の女家族ということもあり、お互いにいい影響を与え合っているのでしょう。母親として、娘の成長は感慨深いでしょうね」

美容意識の高い母娘というわけだ。