ACLE初戦でアクシデント。担架で運ばれる木下。(C)Getty Images

　サンフレッチェ広島は９月16日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージの第１節で、オーストラリアのメルボルン・シティ（オーストラリア）と敵地で対戦。この試合の前半にアクシデントがあった。

　41分、木下康介が突然ピッチに座り込む。主審の頭を指すジェスチャーや、メディカルスタッフが木下の頭をチェックする素振りから、問題が起きたのは頭部だろうか。
 
　30歳のFWはそのまま起き上がれず。頭を固定された状態で担架に乗せられ、ピッチを後に。43分、加藤陸次樹と代わって交代となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

