ＧＭＯペパボ、今期経常を一転27％増益に上方修正・5期ぶり最高益、配当も29円増額（訂正）

ＧＭＯペパボ <3633> [東証Ｓ] が9月16日大引け後(18:01)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の8.6億円→11.9億円(前期は9.3億円)に38.7％上方修正し、一転して27.3％増益を見込み、一気に5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3億円→6.3億円(前年同期は4.4億円)に2.1倍増額し、一転して42.8％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の67円→96円(前期は57円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

本日公表いたしました「配当金の受領に関するお知らせ」の通り、受取配当金302百万円を営業外収益に計上する見込みとなったことから、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が2025年２月５日に公表しました連結業績予想を大きく上回る見込みとなりました。そのため、上記のとおり2025年12月期通期連結業績予想を修正いたします。また、2025年9月1日付け「（開示事項の経過）連結子会社の異動（株式譲渡）の完了に関するお知らせ」にて公表した通り、GMOクリエイターズネットワーク株式会社の株式譲渡が完了いたしました。GMOクリエイターズネットワーク株式会社が当社の連結範囲から除外される影響により、売上高は減少し、営業利益は増加する見込みです。



当社では、株主への適正な利益還元が重要な経営課題であることを認識しております。そのため、事業の成長に基づく中長期的な株式価値向上とともに、業績に連動した配当（配当性向 65％以上）を目標とする基本方針を掲げております。2025年12月期の配当については、1株当たり67円を予定しておりましたが、この度の連結業績予想の修正を踏まえ、株主様の日頃のご支援にお応えするため1株当たり29円の特別配当を行うことといたします。これにより2025年12月期の1株当たりの年間配当は合計96円（普通配当67円＋特別配当29円）を予定しております。なお、配当性向は65.4%となります。

