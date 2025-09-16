「日経225ミニ」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限5454枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5454枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5454( 5454)
ソシエテジェネラル証券 3175( 3175)
SBI証券 4946( 2026)
楽天証券 2581( 1385)
三菱UFJeスマート 537( 507)
マネックス証券 415( 415)
松井証券 324( 324)
ゴールドマン証券 210( 210)
ドイツ証券 179( 179)
フィリップ証券 141( 141)
日産証券 137( 137)
バークレイズ証券 34( 34)
インタラクティブ証券 29( 29)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 136( 136)
ABNクリアリン証券 108( 108)
SBI証券 130( 48)
マネックス証券 27( 27)
インタラクティブ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 17( 13)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 36( 6)
JPモルガン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 99702( 99702)
ソシエテジェネラル証券 63884( 63884)
SBI証券 56207( 22583)
松井証券 19908( 19908)
楽天証券 32048( 17440)
バークレイズ証券 12058( 12058)
サスケハナ・ホンコン 11945( 11945)
JPモルガン証券 4998( 4998)
日産証券 4002( 4002)
マネックス証券 3216( 3216)
三菱UFJeスマート 5999( 3001)
ゴールドマン証券 3083( 2951)
ビーオブエー証券 2893( 2893)
フィリップ証券 1278( 1278)
BNPパリバ証券 793( 793)
大和証券 522( 522)
山和証券 387( 387)
モルガンMUFG証券 384( 366)
ドイツ証券 246( 246)
インタラクティブ証券 236( 236)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース