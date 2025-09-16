「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限2万2845枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2845枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22845( 18845)
ソシエテジェネラル証券 16182( 13682)
楽天証券 4984( 2610)
SBI証券 6331( 2609)
三菱UFJeスマート 1147( 1027)
松井証券 701( 701)
マネックス証券 603( 603)
ゴールドマン証券 25218( 218)
日産証券 198( 198)
フィリップ証券 164( 164)
インタラクティブ証券 146( 146)
JPモルガン証券 1104( 104)
バークレイズ証券 98( 98)
ドイツ証券 84( 84)
BNPパリバ証券 2018( 18)
共和証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
みずほ証券 30500( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 233( 233)
ABNクリアリン証券 193( 193)
マネックス証券 87( 87)
三菱UFJeスマート 53( 43)
フィリップ証券 40( 40)
SBI証券 91( 31)
インタラクティブ証券 22( 22)
楽天証券 70( 16)
JPモルガン証券 13( 13)
松井証券 10( 10)
日産証券 2( 2)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 281130( 280118)
ソシエテジェネラル証券 168735( 167755)
SBI証券 111189( 59609)
松井証券 40847( 40847)
バークレイズ証券 34117( 34105)
サスケハナ・ホンコン 30770( 30770)
楽天証券 45683( 22661)
JPモルガン証券 14171( 14171)
日産証券 13143( 13143)
ビーオブエー証券 9610( 9610)
BNPパリバ証券 5908( 5908)
モルガンMUFG証券 5455( 5449)
広田証券 5352( 5352)
三菱UFJeスマート 10749( 5287)
マネックス証券 4983( 4983)
野村証券 4891( 4855)
シティグループ証券 2451( 2451)
ゴールドマン証券 2079( 2077)
フィリップ証券 1743( 1743)
インタラクティブ証券 1427( 1427)
みずほ証券 15( 0)
SMBC日興証券 13( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース