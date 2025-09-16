「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8949枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8949枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8949( 8949)
ソシエテジェネラル証券 5756( 5756)
ビーオブエー証券 1774( 1774)
バークレイズ証券 1339( 1339)
ゴールドマン証券 1408( 1310)
モルガンMUFG証券 980( 980)
JPモルガン証券 801( 801)
シティグループ証券 462( 462)
UBS証券 436( 436)
SBI証券 311( 183)
BNPパリバ証券 154( 154)
日産証券 127( 127)
インタラクティブ証券 58( 58)
山和証券 57( 57)
HSBC証券 40( 40)
ドイツ証券 34( 34)
光世証券 32( 32)
フィリップ証券 32( 32)
三菱UFJeスマート 25( 25)
松井証券 20( 20)
みずほ証券 168( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
