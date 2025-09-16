岩田剛典ニューアルバム『SPACE COWBOY』発売決定！「より骨太なサウンドとキャッチーかつメジャーな音楽を追求しました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が、約1年9ヵ月ぶりとなるアルバム『SPACE COWBOY』を12月3日にリリースする。

■コンセプトは「宇宙」

幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトにしたアルバムで、本作品を通して辿り着いたあらたな世界を提示する。

アルバムには、11月から始まるソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』のリード曲「ZERO GRAVITY」など新曲を6曲を含む全11曲をラインナップ。

Billboard JAPAN「Top Singles Sales」、オリコン週間シングルランキングともに、自身初の1位を獲得した「Phone Number」や、今夏を盛り上げた「TORICO」なども収録される。

アルバムは全5形態で発売。MATE限定：完全受注生産ART盤では、岩田剛典がこのアルバムのために描き下ろした絵画をジャケットに使用。

飾って楽しめるキャンバス風LPサイズBOXのなかには、同絵画デザインのオリジナルトートバッグを封入。その他、絵画制作に密着したドキュメンタリー映像や、作業中の岩田剛典を収めたポストカードセットなど、アーティスト・岩田剛典の神髄に迫る豪華版に仕上がっている。

初回限定：TRAVEL盤には、ニュージーランド滞在に密着したVlogを収録した約50分のDVDを収録。初回限定：MAKING盤には、新アーティスト写真および本作のジャケット写真撮影から楽曲制作の裏側など、アルバムの制作すべてを追ったメイキングを約30分収録。

そして初回限定：PHOTO BOOK盤には、今年岩田剛典が旅したハワイとニュージーランドでのオフショットを収めた60ページのフォトブックが付属する。

アルバム予約購入者対象の特典も発表された。特典として『三代目 J SOUL BROTHERS 15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ～ONE～”』および 『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』愛知会場での 終演後記念撮影会、終演後パパラッチ会（お見送り会）に招待される。詳細はオフィシャルサイトで。

新ビジュアルも公開。アルバム『SPACE COWBOY』を通して辿り着いた、“新たな世界”を表現した内容になっている。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

