「TOPIX先物」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限3万196枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万196枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 30196( 29832)
ソシエテジェネラル証券 23425( 23225)
JPモルガン証券 7474( 7233)
バークレイズ証券 6975( 6975)
モルガンMUFG証券 4673( 4597)
ゴールドマン証券 5858( 4236)
サスケハナ・ホンコン 2257( 2257)
シティグループ証券 2289( 1789)
ビーオブエー証券 1576( 1506)
ドイツ証券 1057( 1057)
野村証券 1503( 996)
BNPパリバ証券 1269( 887)
みずほ証券 936( 835)
岡三証券 782( 782)
日産証券 704( 704)
UBS証券 723( 643)
広田証券 621( 621)
三菱UFJ証券 584( 384)
SMBC日興証券 3675( 311)
SBI証券 364( 284)
大和証券 110( 0)
三菱UFJeスマート 6( 0)
HSBC証券 5( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース