　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6551枚だった。


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　6551(　　6243)
ソシエテジェネラル証券　　　　5820(　　4858)
バークレイズ証券　　　　　　　1371(　　1355)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 878(　　 878)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1626(　　 874)
JPモルガン証券　　　　　　　　 373(　　 372)
松井証券　　　　　　　　　　　 303(　　 303)
楽天証券　　　　　　　　　　　 509(　　 291)
ビーオブエー証券　　　　　　　 247(　　 247)
インタラクティブ証券　　　　　 214(　　 214)
シティグループ証券　　　　　　 199(　　 199)
日産証券　　　　　　　　　　　 185(　　 185)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 185(　　 168)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 153(　　 153)
ゴールドマン証券　　　　　　　 150(　　 129)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 171(　　 127)
マネックス証券　　　　　　　　　79(　　　79)
山和証券　　　　　　　　　　　　56(　　　56)
野村証券　　　　　　　　　　　　43(　　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　51(　　　39)
みずほ証券　　　　　　　　　　 166(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　 8(　　　 0)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 6(　　　 0)


◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　　28)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　　12)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　　12)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　　10)
日産証券　　　　　　　　　　　　 7(　　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　21(　　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　　 2)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

