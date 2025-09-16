「日経225先物」手口情報（16日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限6551枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月16日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6551枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6551( 6243)
ソシエテジェネラル証券 5820( 4858)
バークレイズ証券 1371( 1355)
サスケハナ・ホンコン 878( 878)
SBI証券 1626( 874)
JPモルガン証券 373( 372)
松井証券 303( 303)
楽天証券 509( 291)
ビーオブエー証券 247( 247)
インタラクティブ証券 214( 214)
シティグループ証券 199( 199)
日産証券 185( 185)
モルガンMUFG証券 185( 168)
UBS証券 153( 153)
ゴールドマン証券 150( 129)
三菱UFJeスマート 171( 127)
マネックス証券 79( 79)
山和証券 56( 56)
野村証券 43( 40)
BNPパリバ証券 51( 39)
みずほ証券 166( 0)
大和証券 8( 0)
ドイツ証券 6( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
SBI証券 14( 12)
ABNクリアリン証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
ゴールドマン証券 10( 10)
日産証券 7( 7)
楽天証券 21( 5)
フィリップ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
