Ë¾ºÎ¶¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ØÆ°¤¤¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¾å¼ê¤ÇÇìºùË²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤ÆÌµ½ý3Ï¢¾¡
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê3ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÏÅìÁ°Æ¬2ËçÌÜ¤ÎÇìºùË²¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ò¾å¼êÅê¤²¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ½éÆü¤«¤é3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ï±¦¤ØÆ°¤¤¤¿¡£±¦¾å¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¾åÂÎ¤Ï¤ä¤äÉâ¤µ¤Ì£¡£ÇìºùË²¤Ëº¸¤ò¿¼¤¯º¹¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ï¤·¤Î·ë¤ÓÌÜÉÕ¶á¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤¬Á°¤Ø½Ð¤ëÀª¤¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾å¼êÅê¤²¤Ç¾¡Éé¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ABEMAÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦¼ã¤ÎÎ¤¤ÎÀ¾´ä¿ÆÊý¤Ï¡Ö±¦¤ØÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¤¤¤¯¤ÈÇìºùË²¤Î°µÎÏ¤¬´í¤Ê¤¤¤È¡ÊË¾ºÎ¶¤Ï¡Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â´í¤Ê¤¤ÁêËÐ¤Ç¤¹¤è¡£ÇìºùË²¤ËÃæ¤ËÆþ¤é¤ì¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3Ï¢¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤ÇÂç¤¤¤¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£