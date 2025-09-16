【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１５日（日本時間１６日）、本拠地でのフィリーズ戦に１番指名打者で出場し、五回に右翼線二塁打を放って３打数１安打、２四球だった。

九回には今季１９個目の盗塁となる二盗を決めた。ドジャースは延長十回、５―６で敗れた。フィリーズはナ・リーグ東地区で２年連続優勝を決めた。

ワールドシリーズ２連覇を目指し、ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースにとって、東地区首位のフィリーズとの３連戦は、ポストシーズンの行方を占う戦いになるとみられていた。その初戦、互いに譲らぬ攻防の末、延長十回、ドジャースはあと１本が出ずに敗れた。

大谷は本塁打や適時打は出なかったものの、奮闘した。三回には四球を選んで２０試合連続出塁とした。２―１の五回一死一塁では、先発左腕スアレスの外角低めのカーブに対して腕を目いっぱい伸ばし、最後は左手を離し、右手１本でバットを振り抜いた。打球は一塁手の横を抜け、右翼線への二塁打になった。二、三塁の好機を作ると、続くベッツの犠飛で追加点が生まれた。

七回に逆転されたドジャースはその裏、ベッツの本塁打で同点。八回、フィリーズの主砲ハーパーに勝ち越し本塁打を許したが、九回一死からパヘスのソロで再び追いついた。二死となり、四球で出塁した大谷は、ベッツの打席で二盗を決めた。サヨナラ勝ちとはならなかったものの、大谷が快足を生かして相手にプレッシャーをかけた。

無死二塁の場面から始まる延長戦に入ると、ドジャースは十回に１点を勝ち越され、その裏、一死満塁の好機で得点できずに試合終了となった。ロバーツ監督は「使いたい選手を起用したが、うまくいくとは限らない」と語り、地区優勝のシャンパンファイトを楽しんだハーパーは「相手はすごく良いチームだ。向こうが打てば、こちらも打つ。本当に良い野球ができた」と激闘を振り返った。

１６日の第２戦では、大谷が先発マウンドに上がる予定だ。