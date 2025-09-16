16日、小林鷹之元経済安全保障担当大臣が石破茂総理の後任を選ぶ党総裁選に立候補すると正式に表明した。

【映像】小林氏が出馬会見

会見冒頭、小林氏は「小林鷹之は、来る自民党総裁選に出馬する。昨年、『世界をリードする日本をつくる』というビジョンを掲げて総裁選に挑戦した。戦いに敗れて1年。あの総裁選の後、全国各地に足を運んで、特に30代、40代、現役世代の方々からいろいろなお話を伺う中で、この悲鳴にも似た怒りの声が、自民党に対する声が日に日に膨らんでいくのを肌身で感じていた。そして、選挙に負けた。もう崖っぷちだ。今回の総裁選、『解党的出直し』とは言うけれども、今もなお古い自民党の姿が見え隠れする。これだと自民党は変わらない。私は今回の総裁選、もしかすると自民党にとって最後の総裁選になるかもしれない。それぐらいの強い危機感を持って臨んでいる」と述べた。

続いて「力強く成長するニッポン」「自らの手で守り抜くニッポン」「結束するニッポン」という3つの未来像を掲げ、それぞれについて以下のように説明した。

「まず、『力強く成長するニッポン』。私は悔しい。子どもの頃、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』と言われて誇らしかった。世界各国が日本に憧れたし、あのアメリカですら日本の強い経済を恐れた。でも、今皆さんどうですか？ 中国に抜かれていく。新興国にも抜かれていく。私はもう一度、この日本を世界の頂きに、テクノロジー大国に押し上げる。AI・量子・宇宙といった戦略産業の挑戦、本気で頑張る企業や研究者の方たちを支援するために、国は大胆に投資をする。特に日本が世界に誇る素晴らしい人材、伸び代がまだまだ大きい地方。こうした人材や地方に思い切って投資をする。地方に投資をすれば雇用が増える、賃金が上がる。そしてそこで生まれた、開発された先端技術が外交上のカードにもなる。今ほとんどないが、世界に必要とされる日本を作る。日本の力はこんなもんじゃない。力強く成長する日本を作っていく。そうは言っても足元の現実は厳しい。この間、地元で朝の駅頭活動をしていると、出勤中の30代ぐらいの方が声をかけてくれた。『全然ほとんど給料上がらない。物価がめちゃくちゃ高いし、子育てにお金かかるし。だから、頑張りますけど、もう半分諦めています』とそうおっしゃって立ち去っていかれた。私は、若者や働く世代を応援するために、まずは期限を区切った定率減税を実行する。条件を設ける。そして、さらにその先に、控除のあり方や税率構造をしっかりと見直す中で、分厚い中間層をしっかりと支えていけるような新しい所得税制、所得税のあり方に挑戦していく。今後1年くらいはかけて結論を得る」

「2つ目の未来像は『自らの手で守り抜くニッポン』だ。今年、戦後80年。でも、今や主権国家同士の戦争が当たり前となった。自らを守る意思のない国を誰も守ってはくれない。だから、NATO諸国は、コアとなる防衛費を2035年までにGDP比3.5％に上げることに合意した。戦い方も変わった。脅威も高まっている。日本もGDP比2％だと到底足りない。だから、国家安保戦略を早急に改定して、必要な額は積み増す。まずは自ら立った上で、同盟国や同志国としっかりと連携していく。そして、経済安全保障だ。私が7年前から取り組んで、この経済安全保障を日本の中心政策に押し上げた。そして、今では世界各国が日本にならって国家の課題として取り組んでいる。例えば、情報通信のクラウド、スターリンクのような衛星コンステレーション。今はアメリカに頼っている。でも、『自力でやってやろうじゃないか』という日本企業はある。だから支援する。そして、データも重要な資源、だから守る。外資による企業や土地の買収、この規制も強める。外国人政策も厳格化していく。そして、広い意味での経済安全保障はエネルギーと食糧だ。再エネを含めたエネルギー政策を見直す。そして、コメの安定供給、そして農家の方の所得向上、これは必須、絶対やらなきゃいけない。そして、小麦・大豆・とうもろこしを含めた食糧の自給率をしっかりと引き上げていく」

「3つ目は『結束するニッポン』だ。今SNSでは偽情報が溢れている。差別的な表現もある。そしてこの気持ちを煽る扇情的なショート動画を子どもたちが食い入るように見ている姿を見ると少し不安になる。この先、日本社会、もう少し分断していくのかと不安になる。そして、特に外国勢力による情報干渉、これは絶対食い止めなきゃいけない。見えないところで、情報によって民主主義が侵されている。私は、こうした分断勢力を絶対に許さない。イギリスのようなところを参考にしながら、外国による情報干渉については、刑事罰や登録制度をしっかりと設けて、日本の民主主義を守る。社会の鉄則を守ることは政治の責任だ。そして、自民党も“ワン自民”だ。これからの総裁選が終われば、すべては国家国民のため、国会議員も地方議員も党員の皆さん、党一丸となって前に進む。そして、私小林の政治的なスタンス、姿勢は“穏健な保守”に立っている。つまり、改革という名のもとに、既存の制度をばっさりと切り捨てるようなことを私はしない。むしろ秩序の中に進歩を求めていく。そして、自らと違う意見に対しても耳を傾けて、常にオープンな姿勢を私は堅持する。それは約束する。私は『力強く成長するニッポン』『自らの手で守り抜くニッポン』『結束するニッポン』、この3つの未来像を実現するために自民党を再起動させる」

その上で小林氏は「若い力が鍵になる」と力説した。

「自民党にも世代交代が必要だ。自民党が一つになった上で、党が一つになった上で、新しい世代がもっと前面に出て、自民党を、日本を引っ張っていく、動かしていく。『俺たちが変えるんだ。俺たちが切り開いていくんだ』という気概なしに党も日本も変わらないと思う。だから私はその先頭に立つ覚悟を持ってこの場に立っている。もっとスピードがあって、オープンで、そして発信力のある自民党に変えていく。私は派閥にはとらわれない。しがらみもない。あるのは国家国民のために戦う使命感とバイタリティだ。（吉田）松陰先生は言った。『夢なき者に成功なし』。力強く成長する日本を作る。もう一度世界の真ん中に日本を立たせる。日本の力はこんなもんじゃない。その思いを持ってこの総裁選を戦い抜いていく。どうか党員の皆さん、国民の皆さん、前に進む力を与えてください。よろしくお願い致します」

石破茂総裁の後任を決める総裁選挙が9月22日告示、10月4日議員投票・開票の日程で行われる。総裁選については、林芳正官房長官、茂木敏充前幹事長、小泉進次郎農水大臣、高市早苗前経済安全保障担当大臣も出馬の意向を固めている。小林氏は昨年の自民党総裁選にも出馬し、1回目の投票で9人のうち5位に終わった。

（ABEMA NEWS）

