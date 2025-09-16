産後の母親や父親の心理的・身体的負担を軽減する「産後ケア」を誰でも受けられる社会を実現するため、産後ケア施設や病院など10の企業や団体は16日、新たに「産前産後ケアイノベーション協会」を発足させました。

■妊娠後の10〜15％が産後うつ

「産前産後ケアイノベーション協会」によりますと、産後の女性は出産直後にホルモンバランスが崩れるほか、育児スキルへの不安や夫婦間の産後の知識のギャップなどから、心理的・身体的ストレスが強まる傾向があるといいます。また、核家族化が進み、母親以外に子どもを代わりにケアしてくれる人が減った背景などから、産後うつを発症する人は急増していて、協会によると、妊娠後の女性の10〜15％が産後うつを発症しているということです。

■産後ケア施設の予約は争奪戦

こども家庭庁によりますと、産後ケア事業の妊産婦の利用率は11％。一方で、産後ケア施設の運営業者によりますと、施設の予約は常にキャンセル待ちの状態で、産後ケア事業はニーズに対して供給数が、かなり不足している実態があるといいます。また、産後ケア施設を民間で運営する場合には、安全性の担保などのため、どうしても事業コストがかかり、高価格帯のサービスになることから、富裕層しか利用できない点も課題だと指摘します。

■人に頼るのに、まだハードル？ 誰もが産後ケアを受けられる社会に

産後ケアをめぐるこうした現状を踏まえ、協会は今後、厚労省やこども家庭庁に対し、産後ケア事業者への支援の増加や、今は母子中心になっている産後ケアの父親への拡充、また最終的な産後ケア支援の無償化などを訴える政策提言していくということです。協会の主幹事である株式会社「Josan-she's」の渡邊愛子代表は、これまで日本で産後ケアが広がりにくかった背景として、サービスが高価格帯であったことのほか、人に頼ることにハードルを感じる人が多かったと指摘します。一方で、産後ケアを使いたい人は増えているとして、今後は協力団体もさらに募り、産後ケアのニーズの受け止め先を増やしていきたいとしています。